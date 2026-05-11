被笑「中年危機運動」 HYROX真正厲害在哪裡？｜梁偉聰

去年第一次參加HYROX Mens Doubles後，我曾半開玩笑跟朋友說：「下年拉埋太太一齊玩double，最多咪當Single咁玩囉。」但其實由那一刻開始，我已經偷偷部署——下一年，要拉埋平時不太做運動的太太一齊落場。

於是，這一年來，我一邊繼續訓練，一邊找教練陪太太慢慢加操。由最初0跑步、0帶氧，到後來開始練負重、跑步、帶氧循環，去到今年初，本身跟她說只玩Relay，最後直接報了Mixed Doubles。

比賽當日，看著太太推著超過自己三倍體重的152kg sled push、拉著102kg sled pull、做著20kg lunges，再與我一起完成8公里跑步，對我而言，比起自己玩Single，這場Mixed Doubles對我而言反而更難，也更有意義。

HYROX最厲害的地方，從來不是比賽本身，而是它真的能令人開始運動。

今年香港站規模明顯再升級，參與人數由去年的約一萬人增至接近兩萬人，場地更大、贊助商更多，社交平台上的討論度亦高了很多。正如筆者早前所寫，HYROX並不只是一場健身比賽，而是一種結合運動、社群、品牌與旅遊的新型盛事。如今銀行、酒店、品牌開始全面進場，去年筆者提到的「健身旅遊」與社群經濟，如今亦開始慢慢成形。

不過，隨著愈來愈多人參與，網上的批評聲音亦開始增加。有人認為參加者只是在「打卡」，有人批評HYROX不算真正運動，也有人笑它是「中年危機運動」。

但說到底，一項運動，只要能令人願意開始郁，本身就已經有價值。

香港人工作忙碌，中年之後體能下降、代謝變慢、壓力增加，其實大家心裡都知道，只是很多人一直沒有踏出第一步。而HYROX剛好提供了一個非常清晰的目標：你不需要是職業運動員，只需要比上一次的自己更好。

所謂「中年危機運動三寶」，最初其實只是中年人之間的一種自嘲。因為人到某個年紀，開始發現身體不再像二十多歲時那麼自然，於是想趁還來得及，重新把身體練回來。但當這種說法被部分人放大成攻擊，甚至有人真的因此覺得被取笑，其實反映的反而是香港對「大眾運動」的理解，其實仍然相當狹窄。

運動從來不應該有高低之分。

無論是跑步、健身、行山、瑜伽、HYROX，甚至只是願意離開梳化開始流汗，本身都值得鼓勵。因為運動要真正發展，從來離不開參與人數、商業支持與社群文化。今天任何能夠持續發展的大型運動，都不可能完全脫離品牌、社交媒體與「打卡」元素。

某程度上，正正因為HYROX結合了這些元素，它才會在短短一年間爆發式成長。

而對我來說，今年最大的收穫，並不是完成第幾名，也不是成績快了多少，而是看著一個原本不太做運動的人，願意一步一步陪自己練、陪自己捱，最後一起衝過終點。

所謂「中年危機運動」，某程度上，其實只是中年人開始認真面對自己身體的一種方式。如果一項運動能令人重新願意照顧自己的身體，它其實已經贏了。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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