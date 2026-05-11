德勤稱AI滲透掀「變革疲勞」 惟僅7%企業認同取得實質突破 

德勤中國今日（11日）發布《2026年全球人力資本趨勢報告》指出，在AI加速滲透的背景下，高達85%的企業領導者認同「組織適應能力」至關重要，但僅得7%取得重大進展。報告顯示，過去一年中，三分之一的員工經歷多達15次重大變革，變革頻率之高已引發普遍的「變革疲勞」。傳統的「項目式」變革管理方式已顯滯後，受訪領導者中，只有27%認為其組織能有效應對持續變化。

企業步入高度壓縮增長周期

德勤亞太組織與人才轉型諮詢主管合夥人、德勤中國人力資本諮詢事業群主管合夥人顏蓉表示，企業正步入被高度壓縮的增長周期，AI的加速滲透正急劇縮短從增長到停滯、再到轉型重啟的窗口期。

七成企業列「靈活應變」優先

顏蓉指出，未來三年已有七成企業領導者將「快速回應與靈活應變」列為戰略優先。她強調，真正的競爭分水嶺不再源於技術本身的差距，而在於能否構建以人為核心的組織韌性與適應力。

報告建議，企業應從推動傳統的「變革管理」升級至「積極應變」，將持續學習及實時回饋機制融入日常營運。透過AI等新興技術賦能，實現數據驅動的洞察與動態調優，構建具備自我進化能力的敏捷組織。

僅5%組織自認AI治理處於領先

另一方面，AI正快速進入招聘、績效評估與戰略決策等核心場景。雖然64%受訪領導者認為AI對決策影響重大，但僅有5%的組織自認在AI治理方面處於領先地位。報告強調，88%的企業領導者認同加快人員、技能與資源的靈活調配至關重要，惟僅得7%坦言已取得實質突破。

顏蓉直言，真正的轉型並非將人與機器簡單拼接，核心在於重新設計工作模式，包括清晰界定決策權限、建立信任機制及確保流程透明。