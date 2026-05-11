Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中銀人壽新App對接手機銀行平台 將健康管理融合保費獎賞

商業創科
更新時間：17:20 2026-05-11 HKT
發佈時間：17:20 2026-05-11 HKT

中銀人壽宣佈，推出全新「中銀人壽App」，為全港首個與中銀香港手機銀行無縫對接的保單管理平台。該程式採用多重認證技術，客戶除可通過生物認證外，亦可經中銀手機銀行單一登入。

可透過程式提交理賠申請

該App透過內置的即時通知功能，客戶可實時接收保單周年通知、繳費提示、期滿通知及理賠進度等資訊；隨時查閱名下所有有效保單，並自助辦理更新保單聯絡資料、更改保單選項及提取保單價值等操作；以及透過程式提交理賠申請。

除了核心的保單管理服務外，該App更將健康管理融合保費獎賞。客戶若同時為中銀人壽「大家減齡」獎賞計劃會員，可透過完成簡單任務去累積動能，解鎖減齡大道上的寶箱賺取「一O幣」。累積的「一O幣」可兌換「保費支付券」，並存入「中銀人壽App」內的保費支付券戶口，用作繳付合資格保單的應繳保費及徵費。

此外，新程式更提供貼心輔助支援，包括醫療支援、常用表格下載及24小時緊急救援資訊等。若遇到問題，客戶亦可通過程式即時聯絡網上客服。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
17小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
5小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
影視圈
3小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
5小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
6小時前
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
02:21
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
影視圈
10小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
2小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
4小時前
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前