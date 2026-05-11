中銀人壽新App對接手機銀行平台 將健康管理融合保費獎賞

中銀人壽宣佈，推出全新「中銀人壽App」，為全港首個與中銀香港手機銀行無縫對接的保單管理平台。該程式採用多重認證技術，客戶除可通過生物認證外，亦可經中銀手機銀行單一登入。

可透過程式提交理賠申請

該App透過內置的即時通知功能，客戶可實時接收保單周年通知、繳費提示、期滿通知及理賠進度等資訊；隨時查閱名下所有有效保單，並自助辦理更新保單聯絡資料、更改保單選項及提取保單價值等操作；以及透過程式提交理賠申請。

除了核心的保單管理服務外，該App更將健康管理融合保費獎賞。客戶若同時為中銀人壽「大家減齡」獎賞計劃會員，可透過完成簡單任務去累積動能，解鎖減齡大道上的寶箱賺取「一O幣」。累積的「一O幣」可兌換「保費支付券」，並存入「中銀人壽App」內的保費支付券戶口，用作繳付合資格保單的應繳保費及徵費。

此外，新程式更提供貼心輔助支援，包括醫療支援、常用表格下載及24小時緊急救援資訊等。若遇到問題，客戶亦可通過程式即時聯絡網上客服。