F1大賽變全球初創投資中心 車隊贊助商多AI巨頭 超貴門票成「篩選機制」

隨着一級方程式賽車（F1）全球熱度飆升，這項極速運動已不單是賽車的競技場，更演變成全球創投（VC）與初創企業洽談交易的新中心。在剛過去的F1邁阿密大獎賽期間，大批創辦人與投資者聚集於圍場，更有創投機構藉此促成3宗交易。

可透過車隊引薦企業高層

據外媒《TechCrunch》報道，F1近年深受初創及創投圈歡迎。以往這些車隊贊助商多為石油、煙草或銀行，如今紛紛換上AI及雲端運算企業的標誌。當中包括甲骨文（Oracle）為紅牛車隊冠名贊助商、微軟與平治合作、Palantir及IBM夥拍法拉利，以及Anthropic與Williams車隊合作等。有初創創辦人直言，對於每個有門路進入並試圖達成交易的人來說，F1圍場是一個熱門地點。

風投公司Lightspeed Ventures營銷總監Josh Machiz接受訪問時表示，已就美國奧斯汀、拉斯維加斯及邁阿密3場賽事，制定一項正式計劃，其中在邁阿密站將帶領10間投資組合公司的高層入場，透過Aston Martin等車隊引薦，讓初創公司直接接觸各大企業的資訊科技總監（CIO）、資訊保安總監（CISO），甚至是行政總裁（CEO）。

F1價值更勝傳統閉門會議

Machiz指出，過去常為創辦人舉辦前往偏遠地區的閉門會議，但創辦人普遍訴求是「協助會見更多買家」。他認為，F1擁有全球最密集的企業買家，讓初創參會的效益遠勝傳統閉門會議。

他透露，經Aston Martin車隊引薦及偶然機會下，一間AI基礎設施初創於周末期間簽下兩張合約，另一區塊鏈初創亦達成一宗口頭協議。他強調，在AI領域中「分發即速度（distribution is speed）」，能最快讓創辦人接觸買家並達成交易的基金，才會是贏家。

科企認同F1「追求卓越」精神

對於投資者及初創公司而言，高昂的F1門票成為自然的篩選機制。投資者Immpana Srri坦言，門票定價都是一種篩選機制，能進場人士大多擁有資本、交易渠道或過往的成功記錄，足以讓他們在一個周末就花掉六位數。她透露，在場內聽到涉及國防及消費品等不同領域的推介。

氣候科技初創公司Exowatt創辦人Hannan Happi亦指出，近三、四年科技界大舉進軍F1，其中一個原因是科技業認同F1「追求卓越工程、快速迭代、為求勝利不惜投入重金」的精神。他透露，由F1前世界冠軍轉型為投資者的Nico Rosberg，亦在邁阿密站期間造訪該初創公司總部，了解團隊技術發展。