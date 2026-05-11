Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

貢茶傳再賣盤 美資基金意向20億美元出售100%股權

商業創科
更新時間：16:13 2026-05-11 HKT
發佈時間：16:13 2026-05-11 HKT

台灣起家的連鎖茶飲集團貢茶傳賣盤，全資控股公司美資私募股權企業TA Associates，據報洽售貢茶股權，吸引貝恩資本、泛大西洋投資集團等基金公司競投，預計成交估值達20億美元（約156億港元）。

傳貝恩資本及泛大西洋投資有意競投

路透引述消息人士報道，TA Associates已聘請摩根大通擔任顧問，負責競拍貢茶股份，預計6月中旬收到具有約束力的報價。報道指，賣方意向成交價約20億美元，即接近30倍核心市盈率，但買家傾向以較低的估值倍數收購。

去年EBITDA逾5.5億港元

據報貢茶去年收入達2.17億美元（約17億港元），按年增長14%，主要由日本和韓國市場推動；去年EBITDA錄得超過7000萬美元（約5.5億港元）。

台灣起家 2017年易主

貢茶生意可追溯至1996年，吳振華及黃明熙於台灣開發茶飲事業，至2006年正式在台灣創立貢茶門店，之後不斷擴張。至2017年易主，日本私募股權投資公司Unison Capital資助代理商韓國貢茶公司，收購貢茶70%股權及台灣總部，隨後股份再轉手，2019年由TA Associates收購100%股權。

貢茶目前業務遍布亞洲、北美、歐洲和中東市場，透過直營店和加盟店在32個市場擁有近2200家門店。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
17小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
5小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
江美儀「細女」熊子逸外貌突變金髮辣妹 晒豐滿身材玲瓏曲線 曾目睹家人慘死陷抑鬱
影視圈
3小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
5小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
6小時前
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
02:21
薛家燕兩度開腔勸鼎爺放手 直斥李泳漢要反省肯做實有工開：大隻又夠惡可做保鑣
影視圈
10小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
2小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
4小時前
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
一圖看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 網民一原因票選舊式長廊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前