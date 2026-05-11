貢茶傳再賣盤 美資基金意向20億美元出售100%股權

台灣起家的連鎖茶飲集團貢茶傳賣盤，全資控股公司美資私募股權企業TA Associates，據報洽售貢茶股權，吸引貝恩資本、泛大西洋投資集團等基金公司競投，預計成交估值達20億美元（約156億港元）。

傳貝恩資本及泛大西洋投資有意競投

路透引述消息人士報道，TA Associates已聘請摩根大通擔任顧問，負責競拍貢茶股份，預計6月中旬收到具有約束力的報價。報道指，賣方意向成交價約20億美元，即接近30倍核心市盈率，但買家傾向以較低的估值倍數收購。

去年EBITDA逾5.5億港元

據報貢茶去年收入達2.17億美元（約17億港元），按年增長14%，主要由日本和韓國市場推動；去年EBITDA錄得超過7000萬美元（約5.5億港元）。

台灣起家 2017年易主

貢茶生意可追溯至1996年，吳振華及黃明熙於台灣開發茶飲事業，至2006年正式在台灣創立貢茶門店，之後不斷擴張。至2017年易主，日本私募股權投資公司Unison Capital資助代理商韓國貢茶公司，收購貢茶70%股權及台灣總部，隨後股份再轉手，2019年由TA Associates收購100%股權。

貢茶目前業務遍布亞洲、北美、歐洲和中東市場，透過直營店和加盟店在32個市場擁有近2200家門店。