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香港信保局推「中小企保障易」先導計劃 延長特別支援措施

商業創科
更新時間：14:35 2026-05-11 HKT
發佈時間：14:35 2026-05-11 HKT

香港出口信用保險局將於7月推出「中小企保障易」先導計劃，為期1年，以保障香港出口商與較高風險買家交易，為中小企提供更全面的風險保障。另外，香港信保局亦同步延長「特別支援措施」及「網上微企業保單」85折保費優惠一年。

「中小企保障易」先導計劃為期1年

香港信保局指出，「中小企保障易」先導計劃為持有「小營業額保單」的保戶，針對因風險原因而不獲批核信用限額的買家，例如成立時間較短、規模較小或財務狀況較弱的買家，或有買家資訊不足等情況，提供最高60萬港元的信用限額保障。此計劃的賠償率為70%，保障範圍包括貨物付運後因買家無力償還債務及破產、拖欠貨款、拒絕提貨或買家所在地的政治及社會因素，未能收回款項的風險。

至於「特別支援措施」適用於現有及全新保戶，有效期延長至2027年6月30日，相關措施包括：再度延長為「小營業額保單」保戶提供免費付貨前風險保障； 為每名非「小營業額保單」保戶3 繼續提供付貨前風險保障五折保費優惠；以及繼續降低新興市場的收費，保費率與傳統主要市場劃一，協助香港出口商以較低成本開拓東盟及「一帶一路」等新市場。

「網上微企業保單」設保費優惠

「網上微企業保單」方面，專為每年營業額少於3,000萬港元的微型企業而設，相關保單的85折保費優惠延長至2027年6月30日。企業可透過「EC-Reach中小企信保網」網上申請。

另外，今年為香港信保局成立60周年，香港信保局已於4月推出「同行六十．共建未來」保戶獎賞計劃，為現有及全新保戶提供高達6,000港元的回贈獎賞，以扣減保險費、保單服務費或信用調查服務費。

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