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阿里旗下千問App與淘寶互通 可直接調用逾40億商品庫

商業創科
更新時間：11:18 2026-05-11 HKT
發佈時間：11:18 2026-05-11 HKT

阿里巴巴（9988）宣佈，將AI應用千問App與淘寶全面互通，包括千問App接入淘寶全品類商品，淘寶App內同步上線全新「千問AI購物助手」。用戶只需通過自然語言對話，便可完成整個購物流程，涵蓋商品發現、比較、下單、售後等各個步驟，超越傳統搜索範式。

對比今年初千問App僅測試小量商品品類，此次全面互通標誌該App的購物功能顯著突破。如今，用戶在千問App內即可直接調用淘寶天貓全品類逾40億的商品庫，並通過配備訂單管理、物流追蹤及售後服務等技能庫的AI agent能力。

可參考過往訂單紀錄作推薦

公司指出，千問App讓用戶的購物觸發點前置，從傳統的關鍵詞搜尋轉變為開放式提問和對話。例如，有用戶想選購禮物來慶祝自己收到首份薪金，千問App通過個性化跟進提問，了解用戶的購物預算和風格，從而縮小範圍及推薦商品，並在對話介面內完成交易。當用戶想重新佈置小面積的居所，查詢如何令空間在視角上顯得更寬敞，千問App會提供實用佈置建議並精選相關商品組合。

千問App亦會參考用戶過往的訂單紀錄，提供符合偏好的個性化推薦。憑藉AI能力對用戶意圖的理解，千問app可以幫助消費者於日常對話中發掘潛在需求。
 

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