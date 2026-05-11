Google母企挑戰全球最大市值公司 直逼Nvidia 獲看好業務多元 擁極寬護城河

據彭博報道，Google母公司Alphabet在過去一年，由被視為AI競爭中的邊緣企業，一躍成為在幾乎所有技術層面皆佔據主導地位的巨頭，其市值更直逼晶片龍頭英偉達（Nvidia），有望成為全球市值最大公司。截至上周五，Alphabet市值已達到4.81萬億美元，與英偉達的5.23萬億美元差距顯著收窄。

近期股價表現跑贏Nvidia

數據顯示，自去年10月底以來，Alphabet股價累計飆升43%，僅在今年4月就錄得34%的升幅，創下自2004年以來最佳單月表現；相比之下，英偉達同期僅上升6.3%，表現遜於標普500指數及納斯達克100指數。

報道指出，Alphabet最終奪得全球市值冠軍寶座合乎邏輯，主因其觸角遍及科技業及AI交易的所有關鍵領域。雖然英偉達目前在AI晶片領域領先，但Alphabet不僅擁有抗衡的硬件產品，還坐擁Google搜尋、Google雲端、YouTube及自動駕駛Waymo等多項龐大業務。此外，公司旗下Gemini AI模型被視為行業頂尖，並且是另一領先模型Claude開發商Anthropic大股東。

CooksonPeirce資產管理公司首席投資官Luke O’Neill分析表示，英偉達是一家偉大的公司，但若AI支出放緩，其業務可能面臨較強的周期性波動。相反，Alphabet的業務多元化，若其中一項業務不佳，其他業務可以填補缺口。他強調，Alphabet擁有極寬的競爭護城河，被視為互聯網時代的代表企業，成為市值最大公司合情合理。

自研TPU晶片成未來關鍵

從本財季業績可見，Alphabet正成為大科技股中的大贏家，其搜尋與雲端業務增長均優於預期，而自主研發的張量處理器（TPU）晶片更成為吸引客戶的關鍵。行政總裁Sundar Pichai早前表示，Google雲端客戶很快就能在其數據中心運行TPU。

Citizens分析師Andrew Boone指出，預計到2026年，Alphabet來自TPU相關基礎設施的收入將達到30億美元，而到2027年更有望激增至250億美元。