HKTVmall及順豐徵燃油附加費 百佳惠康等設包裝處理費 即睇各網購平台收費

受中東局勢影響，國際原油價格自2月底以來急劇攀升，本港部分商家相繼調整收費機制，其中香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall明確收取燃油附加費每單0.9元，順豐香港亦對非月結客戶上調本地件燃油附加費1元。網民對此反應不一，有分析認為，當前局勢下增收燃油附加費無可厚非。

記者梳理本港主要超市送貨服務收費情況發現，連鎖超市如惠康、百佳，以及外賣平台Foodpanda旗下的超市服務pandamart，暫未直接標註「燃油附加費」。不過，惠康及pandamart均收取1元包裝處理費，百佳則為2元。由內地電商平台京東（9618）收購的佳寶超市，暫時仍未作出附加費調整，亦毋須收取包裝費。

各網購平台收費 平台 價格 標註 HKTVmall 0.9元 燃油附加費 順豐香港 1元 惠康 1元 包裝處理費 pandamart 1元 百佳 2元

HKTVmall每單收0.9元燃油附加費

相比之下，HKTVmall則明確增收「燃油附加費」，該公司發言人回應本報查詢時表示，現時每張訂單收取的1.9元費用中，0.9元為燃油附加費，1元為膠袋徵費，其中燃油附加費是因應近期油價上升推出的階段性費用，會視乎情況適時調整；而1元的膠袋徵費則為長期實施的措施。

對於新增的燃油附加費，網民反應不一。有人認為「只0.9元已經算好好」；亦有人表示「網購公司收燃油附加費，都係第一次聽」，並指「無收過任何email通知」。據營運數據披露，HKTVmall電子商貿業務過去數月平均每日定單數量約5萬單，以每單0.9元計算，每日燃油附加費收入為約4.5萬元。

李兆波：未造成顯著負擔

經濟學者李兆波分析認為，零售行業整體利潤空間有限，當前油價高企，儘管有政府相關補貼，商戶增收燃油附加費以緩解部分成本壓力，實屬無傷大雅，從消費者角度而言，0.9元也未造成顯著負擔。他指出，目前部分超市以「全面減價」為宣傳口號，但實際操作中可能存在部分貨品未降價的情況。他形容價格與收費調整更像一場市場策略博弈，具體策略需視市場動態而定。