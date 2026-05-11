罷免核數師須股東批准 港交所新規防搵「聽話核數師」 富事高：監管一大進步

港交所（388）上月最新要求上市公司的核數師罷免須取得股東大會批准，富事高諮詢（FTI Consulting）法證及訴訟諮詢部資深董事總經理林金源認為，監管機構已邁進很大的一步，並贊成港交所的新規，此可提升更換核數師的透明度，從而一些「有質素、認真做事」且需要更高收費的核數師行更容易被留任，而核數師是很重要的把關者。

他表示，在新規下，更換核數師不再是由董事會決定，而是股東；以及需要披露更換核數師的理據，不可如以往般以未能達成審計費用共識，草草了事，現要交代為何未能達成共識和相關通函應列明預估審計費用詳情，此可杜絕漏洞，即上市公司董事會可以輕易逼走核數師，「搵一個聽話的核數師」。他引述數據，於2024年，約80家公司在公布業績前4個月更換核數師，行業稱之為「意見購物（Opinion Shopping）」行為。

他透露，從業界人士中，了解到現時港交所對於更換核數師「問得緊了」，會認真詢問背後的原因，為近一、二年的普遍現象。不過，核數師的處境尷尬，「始終有一個商業性的身份，他們沒有一個制度或能力可以overpower（壓倒）一間公司」。他認為，核數師是很重要的把關者，因為根據其親身調查的個案中，絕大部分的案件是由核數師發現問題。

他分享，其調查的案件中，有些耗時1至2個月，亦有些耗時數個月，但如果公司有明顯的需要評估或調查的範圍或時間線，相信18個月內可完成調查。

逾半停牌公司資金去向不明

問及現時其調查個案類型，他回應主要與上市公司資金鏈斷裂或資金不見，以及內部企業管治有關，即是大小股東爭鬥，質疑對方操守，如交易是否經審批或私相授受；至於傳統的誇大收入已不復存在。他指出，去年未趕及4月1日前公布業績而停牌的公司中，接近逾一半的公司最終因為所謂的資金去向不明而被叫停。

他說，很多涉及資金去向不明、懷疑失實或舞弊的個案經調查後，最終大部分未必是有人刻意「偷公司錢或舞弊資金，偶爾會有」。他認為是公司的企業監管有落差，關鍵是當私人企業變為公眾公司後，這些企業是否熟悉上市條例的運作，形容「有時真係無心，做咗壞事」。