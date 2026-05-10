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阿里據報整合千問與淘寶 推AI對話購物 取代傳統關鍵字搜尋

商業創科
更新時間：16:07 2026-05-10 HKT
發佈時間：16:07 2026-05-10 HKT

據路透引述消息報道，阿里巴巴（9988）正積極準備將旗下AI平台千問與電商平台淘寶進行深度整合，以對話式AI驅動的購物新模式，取代傳統關鍵字搜尋模式。

報道指出，整合完成後，消費者將可在通義千問App中與AI代理對話，並直接完成瀏覽、比較和購買產品，毋須逐一手動翻閱商品頁面。

AI提供個性化商品推薦

報道又指，通義千問App將接入淘寶及天貓合計逾40億件商品的全品類商品庫，並依托一套「能力技能庫」，以自動化處理複雜任務，包括物流管理及售後服務等流程。該AI系統還能根據用戶歷史訂單與個人偏好，提供個性化商品推薦。

至於淘寶App內，也將上線由通義千問驅動的AI購物助手，其中包括虛擬試穿、30天價格走勢追蹤等功能。
 

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