積金易覆蓋所有MPF 劉麥嘉軒稱踏入「積金e世代」 陳茂波籲持續創新

積金易平台上月底覆蓋所有強積金計劃後，公司昨日（9日）一連兩天在鑽石山舉行「積金e世代嘉年華」，透過互動遊戲、資訊攤位、流行歌手及藝人分享及表演等宣傳積金易。財政司司長陳茂波為活動擔任主禮嘉賓，聯同積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒主持啟動禮。

財政司司長陳茂波在啟動儀式上表示，經過多年準備和悉心部署，積金易迎來一個里程碑，由12個受託人管理的24個強積金計劃、逾1,000萬個強積金帳戶都已全部加入平台，市民現在可透過積金易，便捷地管理自己的強積金帳戶，期望積金局繼續再接再厲，積極推動業界持續創新，為市民提供更多投資選擇。

積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒則表示，隨著所有強積金計劃加入積金易，並已全面運作，標誌着正式踏入數碼化的「積金e世代」，呼籲各位僱主及計劃成員註冊積金易，隨時隨地以電子方式掌控及管理強積金。

設遊戲攤位鼓勵註冊積金易

活動現場設有「電子馬賽克牆」，參加者在現場拍攝的照片經上載後，拼砌成一幅由本地插畫師特別為活動設計的大型插畫。陳茂波及劉麥嘉軒在台上的合照亦成為大型插畫的其中一塊拼圖。

此外，「積金e世代嘉年華」除了設有互動遊戲攤位，出席藝人亦透過分享及與現場觀眾互動，鼓勵他們註冊及使用積金易。積金易公司在現場設立積金易註冊站，協助市民註冊及解答查詢，活動亦設有強積金制度25周年里程展版，及受託人攤位，向公眾派發紀念品和介紹不同強積金計劃。