DELL獲特朗普力撐 股價飆14%創歷史新高 創辦人曾捐逾480億予政府項目 

受惠美國總統特朗普（Donald Trump）發聲力撐，DELL科技（DELL）周五股價盤中一度狂飆14.6%，高見263.99美元創歷史新高，其後收盤升幅收窄至約13%。除政治因素帶動外，大行亦看好DELL在AI伺服器市場的統治地位，相繼上調目標價。

特朗普公開呼籲買DELL

綜合媒體報道，特朗普周五在白宮舉行的母親節慶祝活動上，公開呼籲美國民眾購買DELL產品，直言「去買一台DELL電腦吧！它們很棒（Go out and buy a Dell! They're great）。」此番言論隨即點燃資金熱情，帶動DELL股價大幅抽升。

資料顯示，DELL創辦人Michael Dell及其妻子名下基金會，曾於去年12月向一個名為「特朗普賬戶」捐贈高達62.5億美元（約487.5億港元），這是一個針對兒童的聯邦財富累積項目。市場分析指，此重大慈善舉措反映DELL創辦人與特朗普政府之間密切關係。

代理式AI湧現新需求 獲大行唱好

除政治因素帶動外，DELL亦受惠於AI伺服器及基礎設施市場的主導地位。瑞穗分析師Vijay Rakesh發表報告，將DELL目標價由215美元上調至260美元，並維持「增持」評級。

另一方面，美國銀行分析師Wamsi Mohan日前亦上調DELL目標價至246美元。他解釋，隨着「代理式人工智能（Agentic AI）」興起，將帶動對需要大量算力資源的硬件產品湧現新一輪需求。他指出，代理式AI將獨立的推理事件轉化為一系列工作流程，從而增加每個任務的推理事件數量，這種轉變將令DELL能在AI伺服器市場中佔據重要份額。