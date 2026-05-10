SK海力士工程師成相睇「筍盤」 更勝醫生律師 明年獎金料逾300萬 員工外套變最佳穿搭

受惠於AI熱潮，南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）業績屢創新高，並向員工派發巨額獎金。綜合媒體報道，SK海力士員工憑藉豐厚收入，近日一躍成為南韓相親市場的「天花板」，受歡迎程度甚至超越醫生、律師等傳統專業人士。

隨着半導體進入超級周期，大企業工程師的吸引力水漲船高。婚介公司Gayeon高級團隊負責人姜恩善表示，近日SK海力士的員工在會員眼中已與專業人士平起平坐，而且韓國部份醫生、律師的收入已不如以往，更令市場偏好實際收入極高的晶片工程師。她指出，自半導體超級周期以來，三星電子和SK海力士等大型企業的受歡迎程度有所提升。

員工外套成「最佳相親穿搭」

這股熱潮更蔓延至社交媒體與二手市場。在南韓二手交易平台上，有賣家以4萬韓元（約214港元）放售SK海力士的員工外套，並標榜為「最佳相親穿搭」，吸引逾2000次點擊，引發網絡熱議。更有南韓網民笑言，現時SK海力士員工相親時會先低調自稱在三星上班，遇上真心相待的對象時，才會坦白自己真正在SK海力士任職。

網絡湧現「海力士大神」迷因

同時，網絡上羨慕SK海力士員工的各種「迷因（Meme）」亦迅速傳播。此前，韓國一個綜藝節目中，一段以SK海力士員工為題材的搞笑諷刺橋段也引發熱議。劇中，一名衣著破舊的男子在高檔店鋪遭到店員阻攔，但當他露出穿在外套內，印有「SK海力士」標誌的背心時，店員立刻改口尊稱他為「海力士大神」，態度瞬間發生180度大轉變，變得極其恭敬。

年度營業利潤10%獎勵員工

員工身價暴漲的背後，源於公司慷慨的利潤分紅機制。綜合媒體報道，SK海力士去年修改績效獎金制度，將年度營業利潤的10%直接納入獎金池，並取消過去與基本薪金掛鈎的上限。

數據顯示，該公司2025財年營業利潤高達47.21萬億韓元（約2,516億港元），意味逾3萬名員工平均每人可獲發約1.4億韓元（約74.6萬港元）獎金。市場預期，在強勁的業績支撐下，明年人均獎金有望高達6億韓元（約320萬港元），相當於首爾平均月薪的140倍。巨大的經濟誘因甚至令公司內部興起「辦公室戀情」熱潮，不少單身員工直言，雙職工家庭結合後的獎金規模極為可觀，視之為「戰略性選擇」。

高階產品產能預訂至2028年

SK海力士今年第一季收入達52.58萬億韓元，按年大幅增長逾1.9倍；營業利潤達37.61萬億韓元，營業利潤率飆升至72%。隨着AI技術進化，記憶體需求正擴展至DRAM及NAND快閃記憶體所有領域，高階產品產能更已預訂至2028年。

業績強勁之餘，股價亦水漲船高，SK海力士周五收報168.6萬韓元，再創盤中及收市新高。總市值今年內首次突破1,000萬億韓元，年內累升逾1.3倍。大行普遍看好其在AI記憶體周期中的增長潛力，其中高盛給予「買入」評級，目標價看180萬韓元；尤金投資證券更首予230萬韓元目標價，料2027年記憶體晶片供應短缺將進一步加劇，支撐企業盈利持續向上。