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網店濫用AI大搞「情感勒索」 虛構50年老匠退休 偽造店舖全毀博同情  學者警告極易中招

商業創科
更新時間：13:55 2026-05-09 HKT
發佈時間：13:55 2026-05-09 HKT

據美國廣播公司新聞網（ABC News）報道，越來越多網上商戶利用AI生成逼真圖片及影片，將自己包裝成面臨結業的弱勢小商戶或老工匠，藉此博取同情並以高價兜售劣質產品。有學者警告，AI技術令造假成本大減，消費者在社交媒體上極易因一時衝動而中招。

老工匠結業全屬AI虛構

ABC News一項調查發現，越來越多網上零售商正利用AI生成的圖像和影片將自己塑造成運氣不佳的工匠或急需支持的小企業主，從而欺騙消費者，藉此以高價出售劣質產品，當中涵蓋服裝、珠寶以至燈飾等領域。

來自美國的音樂人Denny Svehla分享其受騙經歷，他最初看到一則網上廣告，一名自稱自1973年起手工製作鴨舌帽的老工匠宣布即將退休結業，急需清倉。出於同情及自身經營小生意的感同身受，他決定購買並額外給予小費。

不過，他其後發現這批標榜「手工製作」的帽子全數由中國發貨，收到實物後更發現質素低劣。事實上，涉事網店只是眾多利用AI技術偽裝成結業小店的其中一例，另外最少有三間類似產品的網店亦以相似的退休清倉為由向消費者進行推銷。

稱自己為1973年起手工製作鴨舌帽的老工匠
稱自己為1973年起手工製作鴨舌帽的老工匠

生成虛假災情 情感勒索

除了偽造工匠身份，有網店更利用AI生成災情畫面大打「悲情牌」。一家聲稱位於紐約的服裝零售商，分享一張被砸碎玻璃及拉起警察封鎖線的AI生成受損店舖照片，聲稱店舖被徹底摧毀，多年心血付諸流水，無奈舉行清倉大拍賣。然而，該店並未列出具體紐約地址，且圖片檢測工具顯示該照片完全由AI生成。

另一間聲稱在紐約經營二十年的燈飾店，亦發布由AI合成的中年男女擺檔照片，宣布結業清貨，並為剩餘庫存提供巨額折扣。惟記者實地考察發現，該地址位於多間奢侈品牌之間，根本不存在該燈飾店，網站亦在數周後關閉。

由AI合成的中年男女擺檔照片，宣布結業清貨
由AI合成的中年男女擺檔照片，宣布結業清貨

專家籲消費者提防衝動購物

對於這類新型騙局，芝加哥大學電腦科學副教授Marshini Chetty指出，AI技術的巨大進步，使人們更容易快速創建出具有說服力的網站，甚至能騙過最精明的網購族。不法分子能利用AI大規模地生成極度逼真的媒體內容、虛假評論及客戶見證。

Chetty指出，這類詐騙網站大多活躍於TikTok或YouTube等社交平台，因為消費者在社交媒體上經常容易分心，更有可能衝動購物。她亦表示，幾年前這類AI影片可能比較容易被識破，但如今就連專家有時也很難分辨真偽。

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