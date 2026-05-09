券商跨界開Cafe打「親民牌」 會員飲咖啡最平12元 議員：凸顯定位差異具協同效應

本地券商開店添新意，開始嘗試將咖啡文化與金融服務結合，推出「Cafe+券商」模式，繼去年9月長橋證券於尖沙咀開設佔地逾8500方呎的「Longbridge Cafe」後，富途證券於上月在銅鑼灣開設「富途牛牛Cafe」。不過，有市場人士分析指，Cafe雖然可為券商宣傳，以增強品牌親民軟性形象，但難以普遍被本地中小券商仿效。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠向《星島》指出，此模式目前僅屬個別網絡券商的嘗試，從實際功能看， Cafe本質上是線下廣告宣傳，具體而言Cafe選址多在尖沙咀、銅鑼灣等有高人流的旅遊區，讓遊客或途人記住品牌，達到品牌建設效果，即使最終只有小量遊客成功開戶，對券商來說也屬額外獎勵。他估計，券商的咖啡店業績或難對券商整體營收作出貢獻，但能弱化「純開戶工具」的商業感，增強品牌親民軟性形象。

參考私銀做法引發話題

立法會金融服務界議員李惟宏指出，此模式本質上並非完全嶄新概念，過去不少金融機構已在營業場所設置舒適區域，讓客戶透過飲杯咖啡輕鬆交流，甚至安排客戶經理在更放鬆的環境中提供專業建議，該模式的確有助提升券商的客戶服務與訊息傳遞，繼而能為券商開戶、交易等核心業務帶來潛在協同效應。

另有市場人士表示，「Cafe+券商」模式參考了以前私人銀行的做法，讓客戶進門就有咖啡、茶飲，本質上是一種跨界銷售策略，類似建行開冰室和UNIQLO樓上賣咖啡，即用輕鬆的生活場景吸引客戶停留，再過度到金融服務。不過，該人士亦直言，「Cafe+券商」可能是個好概念、好話題，甚至能引發話題傳播，但能否吸引更多新客戶開戶，則需觀望。

租金高昂細行難仿效

然而這種模式會否被廣泛模仿？陳柏楠指，券商開設Cafe料屬個別事件，對中小券商而言，開設實體咖啡館缺乏可行性，即使當前香港舖租較高峰期回落，核心地段租金仍屬高昂，將加重運營成本，且傳統券商開地舖本為服務本地街坊，與互聯網券商瞄準流動遊客做宣傳的定位截然不同。李惟宏指出，暫時未見全行業形成此趨勢，更多是券商基於自身定位的選擇。

被問及「Cafe+券商」會否加劇市場競爭，李惟宏表示，短期內未必會立刻分流其他券商的現有客戶，但長期而言，它將進一步凸顯各間券商的定位差異。他期望，除了券商自身尋找定位外，政府可透過優化IPO機制、加強中小企融資配套、提供更多宣傳與資助等，讓不同定位的券商均能可持續發展。陳柏楠則說，當頭部網絡券商持續高調投入品牌建設，隨着公眾認知度快速提升，有機會令其他中小型券商在用戶心中更加「失色」。

富途早前在銅鑼灣開設實體咖啡店，會員飲咖啡最低12元。

富途會員享咖啡半價

富途證券回應本報查詢時則表示，「富途牛牛Cafe」是實體服務的延伸，旨在將投資理財自然融入用戶的日常生活場景，並希望以優惠價格的咖啡回饋用戶支持，其中牛牛會員可享一世咖啡半價優惠，咖啡最低只需12元（V1及以上會員適用）。富途續指，對拓展實體服務據點持積極開放態度，將因應營運情況、市場需求及用戶反饋靈活調整策略。

Longbridge Cafe去年11月在尖沙咀開業。

長橋擬兩年開8咖啡店

Longbridge Cafe去年開幕時，長橋證券管理層曾表示，開設該門店是希望回饋客戶信任，帶來更好服務和體驗，不同門店會融入當地或區域本身特性，未來兩年會開設至少8間咖啡店，將會覆蓋商業核心地區。另外，據報長橋證券最近已承租荃灣眾安街一個地舖，該店舖已圍上「Longbridge Cafe」廣告板及正在裝修當中，估計該店舖將是延續「Cafe+券商」模式新店舖。