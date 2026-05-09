AI掀通縮效應 Cathie Wood料未來半年CPI回落幅度出乎預期

方舟投資（ARK Invest）創辦人兼行政總裁Cathie Wood發文稱，近期國際油價持續攀升，惟美國國債殖利率曲線仍持續趨平。此反常現象意味債券市場正反映一股更強大的力量，即AI及科技創新所帶來的通縮效應。她預期，未來6至9個月內通脹回落幅度或會令市場大跌眼鏡，屆時將對息口走勢及長存續期股票產生深遠的利好影響。

殖利率曲線趨平反傳統

Wood發文指出，目前市場數據中最值得關注的信號之一，是儘管過去三個月油價顯著上漲，殖利率曲線卻持續趨平。她解釋，在傳統周期中，若聯儲局對能源衝擊採取貨幣化寬鬆政策，殖利率曲線理應陡峭化，而非趨平。而本輪能源衝擊並未得到聯儲局的貨幣化寬鬆支持。

AI成本急降助控通脹

Wood認為，債券市場可能已開始提前定價一股影響更為深遠的力量：AI及科技帶動的社會生產力提升，所帶來的通縮效應。她指出，目前訓練AI模型的成本正在大幅下降，而模型推理成本的降幅甚至更為迅猛。與此同時，官方數據背後的生產力增速似乎正在加快，而單位勞工成本則保持在極低水平。

市場過度憂慮關稅及赤字

她表示，現時市場的論述大多集中在關稅、財政赤字以及結構性高通脹等風險上。然而，深層市場信號越來越強烈地表明，由科技創新驅動的去通脹力量正在積聚動能。

因此，她預測，未來6至9個月通脹數據大概率會低於市場預期。若預測準確，將對未來的利率走勢及長存續期股票帶來深遠影響。她提醒，回顧歷史，市場往往會低估技術創新重塑宏觀經濟環境的速度與幅度。