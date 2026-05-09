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3間中東銀行據報在港拓展業務  第一阿布扎比銀行倍增香港辦公空間

商業創科
更新時間：10:55 2026-05-09 HKT
發佈時間：10:55 2026-05-09 HKT

中東戰火反覆，據路透報道，三間中東銀行將在港設立或擴大業務，其中按資產計算為阿聯酋第一大貸款機構的第一阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank），計劃將其在香港的辦公空間擴大約一倍。報道引述消息指，中東銀行在港擴張的舉動與它們致力於國際化，以及加強與中國聯繫有關，因這兩個地區之間的跨境貿易和投資保持強勁。

進駐長江集團中心二期

報道指出，阿聯酋最大銀行及另外兩家中東銀行將進駐長實（1113）旗下中環寫字樓長江集團中心二期（CKC2）。阿聯酋第五大銀行Mashreq Bank表示，將於第3季把員工調遷至位於中心商業區的新辦公室，新辦室面積是現時辦公室的兩倍，並指將香港視為與中國相關融資活動的重要離岸樞紐。據金管局資料，Mashreq Bank目前主要業務點位於北角泓富產業千禧廣場27樓。

此外，阿曼的Sohar International Bank近月獲香港金管局批准設立代表辦事處。消息透露，這間銀行預計於下半年在香港開展業務。
 

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