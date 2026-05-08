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HKTVmall再推85折「鬥減價」 涵蓋自取及送貨 王維基：預咗個個星期都打

商業創科
更新時間：20:34 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:34 2026-05-08 HKT

香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall宣布，將於5月9日（星期六）推出新一輪「鬥減價」優惠，首度同步提供送貨上門、自取及門市購物三重85折，涵蓋超市、個人護理、寵物食品、嬰兒產品等超過80萬款貨品。創辦人王維基直言：「打減價戰，我就預咗個個星期都打。」並引用電影對白：「行得上台，你就唔好怯！怯，你就會輸咗成世。」

門市滿158元即享85折

是次優惠分三項，送貨上門方面，訂購超市及個人護理產品滿999元，輸入優惠碼【85ENJOY8】即享85折；自取方面，訂單滿299元，輸入【85PICKUP】並於全港逾530個自取點（包括O2O門市、Circle K及郵政局）取貨，同樣85折；門市購物滿158元，毋須輸入碼直接85折。

HKTVmall表示，優惠產品包括超過19萬款「8小時送達」貨品，週六下午1時前下單，最快即晚送到。公司早前兩輪85折優惠反應熱烈，今次將折扣範圍擴至所有渠道，提供優於傳統超市普遍僅88折的優惠。

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