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太古廣場首季零售銷售升14% 太地：前景樂觀 寫字樓負租金調整料下半年收窄

商業創科
更新時間：20:31 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:31 2026-05-08 HKT

太古地產（1972）公布首季營運數據，寫字樓方面，太古廣場辦公樓出租率維持96%，惟租金下降14%；太古坊（整體）出租率89%，租金跌14%；港島東中心及太古坊一座出租率91%，租金跌13%。該集團表示，第一季的續租租金調整率整體維持負數，然而相關數字尚未反映近期租賃動力回升的勢頭，隨着市場租金水平漸趨穩定，太古廣場的負租金調整預期將於下半年收窄。該集團指，市場氣氛持續改善，新股市場表現活躍，金融服務業需求亦見回暖，租戶藉著利好的市場環境，升級其辦公空間。

對零售市場前景保持樂觀

零售物業方面，太地指，太古廣場及東薈城名店倉增長強勁，零售銷售額分別上升13.9%及21.8%，太古城中心則升3.4%。該集團指出，對香港零售市場今年餘下時間前景保持樂觀，亦會持續留意地緣政治不確定及消費模式改變所帶來的影響，並將繼續優化商戶組合，策劃具吸引力的市場推廣活動，以帶動人流增長及鞏固商場整體吸引力。

內地寫字樓出租率均在90％以上

內地方面，太地表示，寫字樓出租率均在90％以上，零售項目首季零售銷售額均錄得按年增長，其中上海興業太古滙零售銷售額增長按年錄得81.5%，北京三里屯太古里、廣州太古滙、成都太古里及前灘太古里銷售額均按年錄得雙位數增長。

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