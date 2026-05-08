英偉達晶片走私案揭露 經泰國轉運到中國 阿里否認是最終客戶之一

美國司法部今年3月起訴超微（SMCI）共同創辦人及其他兩名被告，涉嫌利用伺服器走私英偉達（NVDA）晶片。據報走私路徑是透過位於泰國的公司轉運到中國，阿里巴巴（9988）是最終客戶之一，阿里巴巴回應指，從未參與任何涉嫌走私活動。

涉參與走私東南亞公司 總部位於曼谷

《彭博》引述消息人士指，英偉達晶片走私案案情披露，超微共同創辦人與一間東南亞公司以及多個第三方合作，將搭載英偉達GPU的伺服器轉運到中國。

報道指起訴書稱為「Company-1」的東南亞公司，是總部位於曼谷的OBON Corp，在售予OBON Corp價值約25億美元（約195億港元）的伺服器中，有部分伺服器流向阿里。

OBON Corp在泰國發展Siam AI雲端服務，並成為英偉達官方雲端合作夥伴認證。黃仁勳曾於2024年12月出席活動，與Siam AI執行長Ratanaphon Wongnapachant進行對談。

起訴書披露，OBON Corp曾是超微大客戶之一，於2024年6月為超微貢獻近1億元收入。

阿里回應指與相關公司無業務來往 未參與所謂走私活動

阿里回應指從未參與任何走私活動，強調與超微、OBON Corp及起訴書提及的第三方均沒有業務往來，旗下數據中心亦從未使用過任何受限制的英偉達晶片。

英偉達發言人表示，公司生態系統各合作夥伴，必須在各層面嚴格遵守相關規定。英偉達又指其盡職調查工作已成功將企圖走私人士繩之於法，未來將繼續與政府合作嚴格執法。