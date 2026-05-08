中電指中東局勢影響對香港燃料供應 暫未構成重大影響

中電控股（002）舉行股東周年大會，中電主席米高嘉道理表示，霍爾木茲海峽的緊張局勢，對中電在香港的燃料供應造成影響，該集團對此積極應對，目前相關情況對營運及財務狀況未有構成重大影響。

今年股東會有逾1000名股東親身或透過網上平台參與。米高嘉道理在發言時指出，2026年仍延續去年的嚴峻形勢，伊朗衝突為集團帶來更多挑戰，但提及縱使局勢仍然不穩，充滿不確定性，該集團將竭盡所能將影響減至最低。

超過1000名股東親身出席或透過網上平台參與年會。（中電圖片）

數據中心及交通電氣化推動香港用電增長

對於業務營運，米高嘉道理指，香港作為核心市場，電力投資回報有所增長，去年有兩個值得關注的增長領域，分別是數據中心及交通運輸電氣化，預期有關趨勢會於2026年延續。他續稱，內地市場未來將繼續以嚴謹有序的投資策略，擴展可再生能源組合。

燃煤消耗量減10% 今年檢討《氣候願景》

在減碳工作上，他稱，隨著燃煤消耗量減少逾10%，以及零碳能源組合進一步擴大，中電的溫室氣體排放強度已進一步降低，並預告將於今年對該集團的《氣候願景2050》展開新一輪檢討。

中電舉行股東會，中電指，數據中心及交通運輸電氣化推動香港用電量增展，料延續至今年。（中電圖片）

將AI及數據分析融入日常營運

人工智能（AI）發展方面，米高嘉道理稱，中電已正式推出全新的數碼策略，其中一個重點是將AI及數據分析融入日常營運之中，協助同事作出更明智的決策，提升效率，最終為客戶提供更優質的服務。他強調，中電在運用AI時，會秉持負責任的態度及嚴謹的管治，確保相關政策符合道德操守、具備問責性及方向清晰。

把握香港五年計劃機遇 米高嘉道理：家族承諾不變

米高嘉道理指出，中電的發展源於家族對香港的堅定承諾，「這份信念至今不變」，並體現在其為配合香港發展而作出的持續投資上，包括潔淨能源專線系統的增容工程，提升從內地接收及處理更多零碳電力的計劃，以及為北部都會區提供電力基建的籌備工作。他指出，隨著政府著手制定本港首個五年規劃，中電將致力把握相關新機遇，尤其是在基建發展方面，為這項重要策略作出貢獻，直言「對中電的前景充滿信心，深信集團能夠繼續為香港的發展注入動力。」

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