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Anthropic擬以近萬億估值進行融資 首季收入用量暴增80倍

商業創科
更新時間：14:49 2026-05-08 HKT
發佈時間：14:49 2026-05-08 HKT

據報Anthropic正計劃今年季融資數百億美元，新一輪融資估值近1萬億美元，估值已超越競爭對手OpenAI。

今年新一輪融資 集資額最多500億美元

Anthropic在今年2月時估值已達3,800億美元，吸引Dragoneer、General Catalyst及Lightspeed Venture Partners等知名機構的興趣。英國《金融時報》報道，Anthropic考慮今年夏季啟動新一輪融資，集資規模多達500億美元。

新一輪融資，有望令Anthropic估值逼近1萬億美元大關，超越主要對手OpenAI。OpenAI今年3月完成1,220億美元融資，估值達8,520億美元。

據報今次集資所得，主要用作擴充算力基礎設施規模。算力供應緊張已成為AI巨頭發展的挑戰，Anthropic近期與SpaceX達成協議，Anthropic 將獲得 SpaceX 位於曼非斯Colossus 1數據中心全部算力，包括逾22萬顆Nvidia GPU以及逾300兆瓦的電力。Anthropic亦與Google、博通及亞馬遜達成協議，確保算力獲得長期支援。

Anthropic執行長Dario Amodei
Anthropic執行長Dario Amodei

首季增長速度 CEO形容「難以置信」

Anthropic執行長Dario Amodei日前在開發者大會上，公布Anthropic在今年首季收入及用量，按年暴增80倍，遠遠超過預期的10倍。Dario Amodei形容增長速度「難以置信」及「簡直瘋狂」。

Anthropic首席產品官Ami Vora表示，Claude平台API使用量增加近17倍，現時每位開發者每周運行Claude時數達20小時。在Claude系列模型帶動下，Anthropic預計收入將突破450億美元，較去年底90億美元增加5倍。

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