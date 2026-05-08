富衛香港去年新業務首年保費升59% 分紅產品銷售躋全港三甲

根據保險業監管局2025年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛香港2025年全年表現強勁。期中，新業務首年保費按年升59%，新業務年度化保費亦按年增長41%，兩項核心指標均優於行業平均的51%及38%升幅。

分紅保險產品表現突出

另外，新業務躉繳保費按年急升68%，位列全港第三；而分紅保險產品的新業務首年保費亦高踞全港第三。柳志堅指出，分紅保險產品表現突出，顯示公司成功在健康保障及財富管理兩大範疇維持均衡發展。

分銷渠道錄雙位數增長

業務渠道方面，富衛主要分銷渠道均錄得優於行業平均的雙位數增長。當中，經紀渠道新業務首年保費按年飆升89%，跑贏行業平均的79%升幅；專屬代理人渠道及銀行保險渠道的新業務首年保費，亦分別按年升52%及35%，雙雙優於行業平均表現。

此外，富衛持續壯大專業團隊規模，期內專屬代理人數目按年增加11%，為行業平均水平2%的逾五倍，進一步鞏固其分銷實力。柳志堅補充，專屬代理人團隊人數增長，反映公司積極拓展團隊規模，對發展前景充滿信心。