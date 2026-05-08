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「AI六小虎」階躍星辰完成新一輪近25億美元融資 推進港股IPO

商業創科
更新時間：13:32 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:32 2026-05-08 HKT

內地「AI六小虎」之一階躍星辰，據報完成新一輪25億美元融資，並已拆除紅籌架構，加速推進港股IPO。

新一輪融資 引入華勤、中興等產業鏈企業參與投資

據《科創板日報》報道，階躍星辰今輪融資，加入引入全球手機ODM商華勤、CMOS圖像傳感器供應商豪威科技、中興通訊等企業，覆蓋從整機製造到上游核心器件多個環節。

報道又指出，階躍星辰已於今年4月底完成股改，公司紅籌架構已拆除，由有限責任公司變成股份有限公司，這通常被視為赴港IPO的關鍵前置步驟。此外，「港版淡馬錫」香港投資管理有限公司（HKIC）亦出現在階躍星辰的股東名單中。

微軟前全球副總裁創辦 專注通用人工智慧研發

階躍星辰於2023年4月由微軟前全球副總裁姜大昕創立，公司專注專注通用人工智慧 (AGI) 研發，核心團隊匯聚姜大昕、前曠視研究院院長張祥雨、微軟亞洲研究院前研究員朱亦博等專家，已發布 22 款自研基座模型。

階躍星辰獲《《麻省理工科技評論》評為DeepSeek以外值得關注四家中國AI初創企業之一。副總裁李璟今年初接受訪問時表示，階躍星辰團隊成員逾500人，當中算法及技術人員佔比近80%。李璟表示階躍星辰在創立初期，在融財經、內容創作、智能終端、消費電子等領域，已經和不少行業龍頭達成了合作意向。其中包括與財聯社合作研發的AI智能體「小財神」，以及與茶百道探索安全巡檢等方面的場景應用。

早前市場有傳階躍星辰有意今年在港上市，集資額約5億美元。

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