Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花旗定長遠回報目標14%至15% 擬加碼回購股份至300億美元 香港具集團長遠發展重要角色

商業創科
更新時間：12:39 2026-05-08 HKT
發佈時間：12:39 2026-05-08 HKT

據彭博報道，花旗集團正式披露最新目標，預計到2031年有形股東權益回報率（ROTCE）將達到14%至15%，並宣布一項價值300億美元的新股份回購計劃。在多年來致力解決監管投訴並擺脫落後形象後，花旗正努力說服投資者相信其逐步追上華爾街對手的計劃。

花旗周四（7日）於紐約總部舉行投資者日上指出，核心盈利指標ROTCE預計在未來兩年可達到11%至13%，而長遠目標則定於2031年達到14%至15%。雖然相關預測較早前公布的10%至11%有所上調，但相比起競爭對手摩根大通在2025年錄得的20%回報率，花旗的盈利能力仍存有差距。 

分析師評價不一

對於花旗提出的新目標，市場評價不一。皇家加拿大銀行分析師Gerard Cassidy形容目標「平淡無奇」。然而，瑞銀及彭博分析師則認為花旗的資本預測過於保守，反而為未來回報帶來驚喜空間。

新回購規模加碼至300億美元

另外，花旗宣布規模達300億美元的新股份回購計劃，較2025年提出的200億美元大幅加碼，惟目前未有設定回購的截止日期。 

花旗亦公布擴張計畫，包括針對對沖基金的股票業務。花旗市場業務主管Andy Morton透露，計劃在2028年前將服務對沖基金的證券借貸業務（Prime Brokerage）規模提升至超過7,000億美元，較2022年的水平增加逾三倍。 

花旗在會上亦表示，公司財富管理業務收入30%來自亞太區，更稱香港既是中國企業走向全球的重要跳板，亦是跨國機構拓展中國及亞太地區市場的策略基地。花旗認為，花旗香港因此得以更能充分發揮集團的國際網絡優勢，專注與客戶共同實現增長，並繼續為公司的長遠發展作出重要貢獻。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
家居裝修
7小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
2小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
申訴熱話
17小時前
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
影視圈
4小時前
四川猴遭無品男惡意推襲險墜懸崖 網民：企圖謀殺︱有片
00:09
四川猴遭無品男惡意推襲險墜懸崖 網民：企圖謀殺︱有片
即時中國
6小時前
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
影視圈
14小時前
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
2026-05-07 11:00 HKT