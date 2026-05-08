花旗定長遠回報目標14%至15% 擬加碼回購股份至300億美元 香港具集團長遠發展重要角色

據彭博報道，花旗集團正式披露最新目標，預計到2031年有形股東權益回報率（ROTCE）將達到14%至15%，並宣布一項價值300億美元的新股份回購計劃。在多年來致力解決監管投訴並擺脫落後形象後，花旗正努力說服投資者相信其逐步追上華爾街對手的計劃。

花旗周四（7日）於紐約總部舉行投資者日上指出，核心盈利指標ROTCE預計在未來兩年可達到11%至13%，而長遠目標則定於2031年達到14%至15%。雖然相關預測較早前公布的10%至11%有所上調，但相比起競爭對手摩根大通在2025年錄得的20%回報率，花旗的盈利能力仍存有差距。

分析師評價不一

對於花旗提出的新目標，市場評價不一。皇家加拿大銀行分析師Gerard Cassidy形容目標「平淡無奇」。然而，瑞銀及彭博分析師則認為花旗的資本預測過於保守，反而為未來回報帶來驚喜空間。

新回購規模加碼至300億美元

另外，花旗宣布規模達300億美元的新股份回購計劃，較2025年提出的200億美元大幅加碼，惟目前未有設定回購的截止日期。

花旗亦公布擴張計畫，包括針對對沖基金的股票業務。花旗市場業務主管Andy Morton透露，計劃在2028年前將服務對沖基金的證券借貸業務（Prime Brokerage）規模提升至超過7,000億美元，較2022年的水平增加逾三倍。

花旗在會上亦表示，公司財富管理業務收入30%來自亞太區，更稱香港既是中國企業走向全球的重要跳板，亦是跨國機構拓展中國及亞太地區市場的策略基地。花旗認為，花旗香港因此得以更能充分發揮集團的國際網絡優勢，專注與客戶共同實現增長，並繼續為公司的長遠發展作出重要貢獻。

