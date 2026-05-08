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據報蘋果AI鏡頭AirPods進入最後階段 充當Siri「雙眼」辨識環境 候任CEO：將再次改變世界

商業創科
更新時間：10:26 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:26 2026-05-08 HKT

據彭博報道，蘋果正研發內置鏡頭的新款AirPods，目前已步入後期測試階段。據悉，新產品鏡頭將充當語音助手Siri的「雙眼」以辨識周遭環境，並配合以Alphabet旗下Gemini技術升級的新版Siri運作。候任行政總裁John Ternus近期更向員工豪言，蘋果即將「再次改變世界」。

視覺AI可辨識食材兼導航

報道指出，新款AirPods外型與AirPods Pro 3相似，但耳機柄部較長以容納鏡頭。該鏡頭並非用於拍攝照片或影片，而是以低解像度捕捉視覺資訊。用戶可透過裝置詢問眼前物品，例如看著食材詢問晚餐食譜；或在導航時，AI可根據鏡頭捕捉到的外部視覺提示何時轉彎。值得注意的是，為解決外界對裝置偷拍的私隱疑慮，耳機內置一顆微型LED指示燈，當傳送視覺數據至雲端時會亮起。

升級版Siri延遲 拖累產品面世時間

據悉，新款AirPods目前處於「設計驗證測試」（DVT）階段，距離進入早期量產的「生產驗證測試」（PVT）僅一步之遙。報道指，蘋果原計劃於今年上半年推出該款耳機，但由於需等候升級版Siri開發而推遲，採用Gemini技術的新版Siri預計於今年9月登場。不過消息指，若蘋果對視覺AI功能的品質不滿意，產品發布仍有可能進一步延後。

將於今年9月正式接替庫克（Tim Cook）出任蘋果行政總裁的John Ternus，近期向員工表示，「你一生中可能只有一兩次機會參與真正意義重大的事情。現在，我們又迎來了這樣的時刻。我們即將再次改變世界」。

Siri相機模式或於IOS 27加入

目前，Ternus正監督約10款重大新產品的開發，包括觸控屏幕MacBook、可摺疊iPhone以及AI智能家居設備等。同時，蘋果亦計劃在iOS 27中加入全新的Siri相機模式，進一步將視覺AI功能融入iPhone作業系統。 
 

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