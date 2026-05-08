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據報迪士尼計劃推出超級手機App 整合旗下多項服務

商業創科
更新時間：10:06 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:06 2026-05-08 HKT

迪士尼高層計劃將Disney+與旗下多個手機App，包括Disneyland Resort及Disney Cruise Line Navigator 等手機App，整合成一款超級手機App。

新任CEO預期 Disney+將成為一站式服務入口

今年接任迪士尼執行長的Josh D’Amaro，據報擬簡化迪士尼的互動體驗。他表示未來Disney+將成為迪士尼與粉絲之間的主要聯繫管道，是所有事物匯聚的地方。

Josh D’Amaro指出，數百萬名Disney+訂戶並非經常到訪主題樂園的迪士尼粉絲。他認為將Disney+放在核心地位，可帶來更具互動性的粉絲體驗。他預期未來 Disney + 將不只是影音平台，而可能成為整合觀看內容、購買商品、遊戲互動，甚至預訂樂園門票的一站式入口。

上任主席Bob Iger在去年11月，已將Disney+定位為「通往迪士尼一切事物的門戶」，未來該平台將包括遊戲、電商等服務。

分析憂慮 整合後或有反效果

分析指迪士尼建構超級手機App計劃，是希望更多Disney+用戶可以看到迪士尼樂園及遊輪相關資訊，增加到訪樂園或購買迪士尼其他精品及服務的興趣。但由於Disney+用戶與樂園遊客未必是同一批客戶，日後在Disney+上經常出現迪士尼樂園或其他服務的廣告，或許會引發反效果。

迪士尼日前公布季績，在截至3月28日的第二財季，整體收入按年增長7%至251.7億美元，高於分析員預期。迪士尼表示，旗下面向消費者 (DTC) 業務，包括 Disney + 在內，本季首次達成雙位數利潤率。娛樂事業營業利潤按年增 6% 至 13.4 億美元，主要受惠 Disney + 訂閱與廣告收入增長，以及《優獸大都會2》、《阿凡達：火與燼》等大片的票房收入。

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