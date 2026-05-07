金管局推CargoX先導計劃 藉商業數據通應用場景 推動貿易融資數字化

金管局宣布推出「CargoX項目先導計劃」。金管局將與21間參與銀行開展多個創新項目，借助「商業數據通」數據基建，深入探索貨運物流與貿易數據的應用場景，旨在推動貿易融資數字化，並提高香港中小企獲取貿易融資的機會。

試點交易作反覆驗證

金管局指，正積極與相關政府部門以及業界合作，以「數據」、「基建」和「互聯」為支柱，推進落實今年1月發表的《CargoX項目建議報告》所載的20項建議，透過先導計劃下一系列試點交易，進一步促進貨運物流與貿易數據應用的反覆驗證。

21間銀行參與

金管局指，整合貨運物流與貿易數據為銀行業務運作和貿易融資流程帶來變革，能協助中小企特別是進出口商解決現時融資難的痛點。局方指，21間主要提供貿易融資服務的銀行將積極參與先導計劃，它們已經各自成立跨部門專責工作小組，全力支援先導計劃下的項目發展。

當局於今明兩年，試點項目將聚焦四大範疇，包括連接主要的貨運物流和貿易數據平台、整合中小企貿易流和資金流數據以便銀行作多維度的信貸評估、應用「數碼企業身份」以促成互信的數據共享，以及提高與主要貿易走廊的互聯性。

李達志：更好服務實體經濟

金管局副總裁李達志表示，啟動CargoX項目先導計劃標誌着重要的里程碑，將多項CargoX建議演化成行動。他稱，透過先導計劃協調多方，聯手探索貨運物流與貿易數據的具體用例，CargoX可推動貿易融資數字化，更好地服務實體經濟，鞏固香港作為領先貿易與貿易融資樞紐的地位。

