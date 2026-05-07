Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局推CargoX先導計劃 藉商業數據通應用場景 推動貿易融資數字化

商業創科
更新時間：20:49 2026-05-07 HKT
發佈時間：20:49 2026-05-07 HKT

金管局宣布推出「CargoX項目先導計劃」。金管局將與21間參與銀行開展多個創新項目，借助「商業數據通」數據基建，深入探索貨運物流與貿易數據的應用場景，旨在推動貿易融資數字化，並提高香港中小企獲取貿易融資的機會。

試點交易作反覆驗證

金管局指，正積極與相關政府部門以及業界合作，以「數據」、「基建」和「互聯」為支柱，推進落實今年1月發表的《CargoX項目建議報告》所載的20項建議，透過先導計劃下一系列試點交易，進一步促進貨運物流與貿易數據應用的反覆驗證。

21間銀行參與

金管局指，整合貨運物流與貿易數據為銀行業務運作和貿易融資流程帶來變革，能協助中小企特別是進出口商解決現時融資難的痛點。局方指，21間主要提供貿易融資服務的銀行將積極參與先導計劃，它們已經各自成立跨部門專責工作小組，全力支援先導計劃下的項目發展。

當局於今明兩年，試點項目將聚焦四大範疇，包括連接主要的貨運物流和貿易數據平台、整合中小企貿易流和資金流數據以便銀行作多維度的信貸評估、應用「數碼企業身份」以促成互信的數據共享，以及提高與主要貿易走廊的互聯性。

李達志：更好服務實體經濟

金管局副總裁李達志表示，啟動CargoX項目先導計劃標誌着重要的里程碑，將多項CargoX建議演化成行動。他稱，透過先導計劃協調多方，聯手探索貨運物流與貿易數據的具體用例，CargoX可推動貿易融資數字化，更好地服務實體經濟，鞏固香港作為領先貿易與貿易融資樞紐的地位。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
11小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
14小時前
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩。新華社／路透社
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩
即時中國
3小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
4小時前
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
10小時前
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
飲食
6小時前
羅偉文（蒙頭）謀殺定罪上訴得直，但案件仍需發還高院重審。
寶林邨床底藏屍案 吸毒無業漢謀殺罪上訴得直 撤銷定罪發還重審
社會
6小時前
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 無家可歸認欺詐罪判囚4年
「電筒大王」沈漢深長子穿父親櫃桶底逾2000萬 無家可歸認欺詐罪判囚4年
社會
5小時前