香港寬頻推出AI+國產算力平台 按Token收費 助分散依賴海外晶片風險

香港寬頻（1310）發布「AI+國產算力平台」，並與億都國際（259）旗下算豐信息、天儀智科簽署合作協議，於數碼港數據中心布局國產算力基建。香港寬頻投放1億元經費，分別用於採購國產GPU硬件、招募AI科研人才、升級本地網絡基建及搭建行業AI生態。平台將引入沐曦、壁仞（6082）等國產晶片資源，以公有雲模式同時服務企業及個人客戶，亦是本港首間推出企業級AI算力收費服務的電訊商。

單一入口接通各大語言模型 省硬件成本

香港寬頻表示，平台設有「模型聚合」功能，用戶可藉單一入口直通各大語言模型，無需跨平台重覆註冊，並可按業務場景靈活切換最適合模型，聚焦釋放業務價值。收費採用「Token-as-a-Service（TaaS，代幣即服務）」預購機制，企業無需投入龐大硬件成本，按實際需求預購算力額度，搭配企業級OpenClaw方案控制成本。

另外，平台預載逾百款通用模型與行業技能包，覆蓋辦公營運、金融合規、AI營銷、影像生成等多元場景，同時搭載角色權限管控、提示詞注入防禦及全流程審計監控等安全機制。

本港首家企業級AI算力收費服務

香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝表示，該集團是本港首家推出企業級AI算力收費服務的電訊商，在市場上具先行優勢，又指AI技術迭代迅速，業界普遍受數據安全、業務整合與系統穩定性三大問題困擾，企業憂慮內部數據外洩，市場對一站式整合算力平台有需求。

他續稱，企業過度依賴海外晶片容易受地緣政治及國際供應變數影響，而布局國產算力能有效分散風險，該平台以公有雲形式開放，兼顧企業與個人使用場景，實現AI應用、大模型、算力及網絡四大板塊整合。

葉成輝：未來搭建B端與C端融合算力平台

葉成輝指出，香港寬頻一個半月前已在個人客戶（C端）的AI智能體相關服務作試點，未來將搭建企業與個人（B端與C端）融合算力平台，打通兩邊業務協同。他又指，香港寬頻已完成本港骨幹100Gbps升級，配合AI邊用邊訓練趨勢優化網絡時延與穩定性，對接大灣區發展格局，助本港建設國際級AI算力樞紐，協助中小企透過AI提升生產力、加速數碼轉型。