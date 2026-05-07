保誠夥乳癌基金會推動乳房健康 提供兩年免費保障

保誠保險（Prudential）夥香港乳癌基金會，推出「粉紅護盾」免費乳癌保障計劃，由即日起至8月13日，凡年齡介乎18至70歲的人士，透過基金會完成乳房X光造影檢查，若結果為BI-RADS 1或BI-RADS 2，便可在檢查後兩個月內免費申請為期兩年的乳癌保障。成功投保後，若不幸確診乳癌（包括原位癌），將可獲一筆過10萬元的現金賠償。

保誠精選「粉紅護盾」的投保期由即日起至10月13日止，保障名額有限，先到先得，送完即止。

佔個人危疾理賠個案近三成

保誠財險有限公司總經理韓金樑透露，根據公司去年的理賠數據，乳癌及乳房原位癌佔個人危疾理賠個案近三成（29.8%），是理賠最主要原因。他表示，公司希望透過是次合作，鼓勵大眾將健康意識付諸行動，並在有需要時提供支援。

平均每日約有15人確診

根據香港癌症資料統計中心的最新數據，2023年本港新增的乳癌確診個案按年上升7.8%，達到5,585宗，即平均每日約有15人確診，數字是30年前的約五倍。數據顯示，本港女性一生中患上入侵性乳癌的風險已升至每13名女性便有1人，若計及原位癌，風險更高達每12人有1人，令乳癌已連續兩年成為本港第二大常見癌症。