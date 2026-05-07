中銀銀聯信用卡支持Samsung Wallet「QR及NFC」支付 推一系列消費優惠

中銀香港宣佈，中銀銀聯信用卡支持Samsung Wallet手機應用程式內的「QR及NFC」卡碼合一支付功能，成為本地首家提供此服務的發卡銀行。該行介紹，客戶只需將中銀銀聯信用卡綁定至Samsung Wallet，即可選擇銀聯二維碼或NFC感應式支付方式，以切合不同消費場景。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，中銀信用卡一直致力於支付創新，繼早前支持銀聯信用卡綁定Samsung Wallet進行NFC感應式支付後，現進一步拓展至銀聯二維碼支付，實現「QR及 NFC」卡碼合一。

手機支付簽賬金額升近一成

該行提到，今年首季中銀信用卡客戶以各種手機支付方式進行簽賬的金額按年升近一成，反映手機支付持續普及，相信卡碼合一功能將會讓客戶付款時更靈活便捷。

此外，為配合卡碼合一功能推出，中銀香港及銀聯國際為客戶提供一系列消費優惠。客戶以綁定至Samsung Wallet的中銀銀聯信用卡簽賬，可享高達100元折扣；於推廣期內的周五至周日，憑卡支付指定交通工具車費，最高可享120元折扣。至於以「中銀Go卡」銀聯雙幣信用卡綁定Samsung Wallet於內地支付，亦可獲得高達等值8%的現金回贈。

