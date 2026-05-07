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中國海越能源公司起訴摩通及花旗 指控預先凍結將受制裁公司轉帳

商業創科
更新時間：17:12 2026-05-07 HKT
發佈時間：17:12 2026-05-07 HKT

彭博報道，美資銀行摩根大通及花旗集團，遭中資海越能源集團起訴，指控兩銀行凍結一筆後來遭美國制裁的公司匯款。

花旗稱款項「釋放」至美國部門

報道指出，海越能源在2月於上海發起訴訟，指控花旗未能完成一筆於2023年7月發起的2700萬美元（約2.1億港元）轉帳，收款方為中國中油。案情指，花旗於2024年通知海越能源，有關款項已「釋放」至美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。

另一邊廂，海越能源亦於3月入稟北京的法院，指控摩通未完成匯款1350萬美元（約1.05億港元）予中國中油。摩通亦於2024年5月通知，有關款項已被OFAC凍結。

海越能源批收款人當時未受制裁

報道指，案件的爭議點在於時機，海越能源提出中國中油是於2024年2月才被OFAC列入「特別指定國民清單」，但資金在2023年中已被凍結。海越能源批評美國提前凍結其資本毫無依據，而銀行因遵守美國指令，導致公司遭受直接經濟損失，應負相應責任；海越能源亦向OFAC申請解凍資金，至今未有回音。

相關新聞：據報中國要求多間大型銀行 暫停向受美國制裁煉油企業發放新貸款

銀行近年頻捲入中美監管角力

報道指出，事件凸顯中美在監管層面的衝突升溫，美方多次發出制裁，而中國近年亦頒布《反外國制裁法》應對，為銀行經營帶來困境。

早前彭博亦報道指，美國對5家煉油企業實施制裁，指其涉及購買伊朗石油，並警告如中資銀行與伊朗交易，將受到二級制裁。報道引述消息指，中國金融監管機構其他要求多間大型銀行，暫停向五家企業發放新貸款。

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