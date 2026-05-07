Z世代靠「紙本郵件」逆襲突圍 訂閱模式成穩定收入 月入可逾10多萬

隨着智能手機出現，如今演變成數碼與AI主導的時代，紙本媒介早已逐漸式微，但一班Z世代創作者卻靠着「實體郵件」（Snail Mail）訂閱模式，創造出新商機，有創作者甚至每月穩定進賬數千美元，成功擺脫過往「月光族」的生活壓力。

每月寄900封信 擺脫月光族

據《CNBC》報道，28歲的Kiki Klassen為一位全職餐廳集團社媒經理，在TikTok與Instagram各有逾萬粉絲。她自2024年起經營副業「The Lucky Duck Mail Club」，每月手工製作近900份親筆信件、插畫明信片或飾品，主題涵蓋星座、生肖等創意概念，有時更連續一周、每天花6小時包裝，並親自去郵局寄送。

28歲的Kiki Klassen為一位全職餐廳集團社媒經理，在TikTok與Instagram各有逾萬粉絲。她自2024年起經營副業「The Lucky Duck Mail Club」。

每月手工製作近900份親筆信件、插畫明信片或飾品，主題涵蓋星座、生肖等創意概念。

不過，這項訂閱服務每期收費約8美元（約62港元），可讓其平均每月創造約4,385美元收入（約3.4萬港元）；扣除郵費等成本後，仍維持約70%的利潤率，成為一項穩定額外收入來源。她更坦言，這項副業已讓她不再需要為日常開支精打細算。

這項訂閱服務每期收費約8美元（約62港元），可讓其平均每月創造約4,385美元收入（約3.4萬港元）；扣除郵費等成本後，仍維持約70%的利潤率。

繪製地標畫 料月入逾14萬

另一位美國25歲創作者Trinity Shiroma在IG擁有將近5萬名粉絲，透過「The Architecture Club」經營實體郵件訂閱服務，每月以世界知名地標如紐約大都會藝術博物館、巴黎花神咖啡館等創作插畫，並附上信件與DIY製品，寄給來自各地逾2,700名訂戶。她繪製一幅地標畫需兩周，然後印刷副本，再花約一周時間包裝及寄送。

美國25歲創作者Trinity Shiroma。

她去年9月寄出了首批郵件，到12月就已經擁有逾1,300名訂戶。由於每份郵件的成本僅2美元，每月訂閱費用則為8.88美元，估計今年5月有望獲利18,300美元（約14.3萬港元），讓其感到出乎意料，並成為其主要收入來源。她又指，訂閱服務已幫助其與丈夫搬大屋，並且新屋足以容納辦公室、一間客房和私人工作室。

她每月以世界知名地標如紐約大都會藝術博物館、巴黎花神咖啡館等創作插畫，並附上信件與DIY製品，寄給來自各地逾2,700名訂戶。

經營迷你食譜 速吸4000客

此外，加拿大多倫多一位26歲攝影師Bo Natakhin，於3月開始全職經營實體郵件訂閱服務「Little Kitchen of Bo」，並在4月寄出其首本52頁的迷你食譜，每期售價20美元（約156港元），吸引近4,000訂戶。

他起初在TikTok發佈烹飪影片累積人氣，為了完成內容製作，他曾連續一個月每日工作長達12小時，連周末也工作。他又指，此模式有助其計畫儲錢與妻移居巴黎，並報讀藍帶廚藝學院轉型廚師。

Bo Natakhin於3月開始全職經營實體郵件訂閱服務「Little Kitchen of Bo」。

他起初在TikTok發佈烹飪影片累積人氣，為了完成內容製作，他曾連續一個月每日工作長達12小時，連周末也工作。

已成新一代斜槓創業新途徑

報道指出，這類實體郵件訂閱模式結合懷舊與手作元素，迎合疫情後消費者對「實體體驗」的需求，在Z世代青年間掀起風潮，不少創作者透過社交平台累積粉絲及吸引訂閱，目前TikTok上與「Snail Mail」有關帖文更已超過15萬則。

有分析認為，有關服務不僅具備商業潛力，也讓創作者累積品牌影響力與經營能力，成為新一代斜槓創業新途徑。

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