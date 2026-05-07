星島辯論賽討論外匯基金投資北部都會區 卓永興讚學生分析力強

政府早前批准轉撥1,500億元外匯基金至基本工程儲備基金，以支持北部都會區發展，星島第41屆全港校際辯論總決賽則以此為中文組辯題，探討「港府動用外匯基金投資北部都會區等大型基建項目利大於弊」，該辯題成為大賽的焦點。

展現學生思辨能力

在辯論中，正方港大同學會書院對陣反方基督教崇真中學，同學們不僅對金融政策有深入理解，引述數據及論點亦非常精準，加上臨場反駁敏捷，充分展現香港學生的邏輯分析能力。經過連場激烈的腦力交鋒，賽事結果出爐，由基督教崇真中學獲勝。

同場的英文組決賽亦同樣精彩，正方國際基督教學校與反方拔萃男書院就前沿科技議題「生成式人工智能的普及會削弱人類創造力」進行了深度探討，最終由拔萃男書院奪冠。值得留意的是，以上兩所稱冠學校分別為上屆中文及英文組的冠軍，而全場矚目的「最佳辯論員」獎項，則由基督教崇真中學隊長曾思桐及拔萃男書院隊長Adrien Li Yu Cheng（李羽澄）奪得。

卓永興：未來為香港貢獻力量

政務司副司長卓永興出席頒獎禮致辭時表示，本屆比賽主題為「活學語文，明辨思考」，他高度讚揚參賽同學在準備和實戰中展現的語言技巧與多角度分析能力。

卓永興強調，政府非常重視青年發展，並指香港作為國際城市及高端人才集中地，掌握好兩文三語至關重要。

卓永興強調，政府非常重視青年發展，並指香港作為國際城市及高端人才集中地，掌握好兩文三語至關重要。他鼓勵年輕人積極裝備自己，擴闊國際視野，持續培養慎思明辨的能力，未來為國家建設及香港的發展貢獻力量。