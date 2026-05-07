LME稱香港倉儲增長超預期 設施已近滿負荷 擬年底前增1至2個倉庫

港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）於2025年1月將香港納入其全球倉庫網絡，現時在港已有15個認可倉庫投入運作，已儲存約2.5萬公噸有色金屬。LME行政總裁張栢廉（Matthew Chamberlain）接受訪問時表示，香港的倉儲增長超乎預期，並透露香港目前的所有倉庫及配套設施目前均已接近滿負荷，預期最快今年底前將會在港新增1至2個認可的倉庫，總容量增至3萬噸。

主要放銅、鎳等高價值金屬

張栢廉表示，目前超乎預期的金屬倉儲量反映在港設立認可倉儲設施的定位充滿吸引力，同時這亦受惠於在過去一年的波動的市場中，內地與世界其他地區之間的進出口的雙向開放，香港作為距離上海最近的認可倉儲設施擁有突出的物流優勢。

張栢廉還說，現時香港的倉庫主要存放銅、鎳、鋅、錫等高價值金屬，面臨著接近滿負荷的挑戰，有部分客戶更因此無法將金屬存放至香港，明白香港的土地稀缺，且LME對儲存金屬的建築物類型有相當嚴格的要求。不過張透露，預期本地營運商或已找到解決方案，已有合適倉儲建築被確認，最快今年內有望在港新增1至2個認可倉庫，讓總容量增至3萬噸。

北部都會區是合適倉庫地點

被問及北部都會區是否是合適的倉庫地點。張栢廉表示，香港的認可倉庫主要集中於三地區，包括西九龍沿駁船碼頭、葵涌和青衣貨櫃碼頭，以及大部分位於新界元朗一帶，北部都會區非常接近元朗，並據了解香港的大部分金屬靠公路跨境運輸而來，所以在靠近深圳的北部都會區設立倉庫也是非常合適的。

有運營商希望LME放寬限制，以便可找到更合適的倉庫。張栢廉表示，LME能成為全球標準和值得信賴的全球金屬交易所，正是對儲存有嚴格的標準，同時放寬標準或會削弱LME倉儲的價值，因此LME對放寬限制必須格外謹慎。他續指，目前LME已經發布了一份市場諮詢文件，以聽取市場對於低價值的鋁能否存放在室外的意見，惟強調會在市場同意且確認安全下才會執行。

地緣政治改變市場金屬流向

談及近年的地緣政治對金屬交易影響。張說，近年是金屬交易的活躍的時期，在過去幾年，由於對俄羅斯的制裁和美國關稅問題，以及近期的中東戰爭，改變了市場上大量金屬的流向，這為LME創造了很多機會，推升了交易量，以數據而言，2025年是LME交易量創新紀錄，到今年首季的整體成交更比去年同期增長26%，按月計，今年3月是LME歷來交易第二最活躍的月份。