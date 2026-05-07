GameStop擬天價收購eBay CEO在eBay賣嘢幫補收購

「迷因股」代表GameStop日前公布擬斥560億美元收購eBay，如完成交易，將成為近年電商最大併購案之一。GameStop執行長Ryan Cohen不單忙於為天價收購解畫，更運用自己的eBay賬戶，一口氣出售36件物品，聲稱賣嘢是為了幫補收購eBay。

GameStop商店招牌 出價逾1.1萬美元

GameStop執行長Ryan Cohen在X發文，揚言要在eBay賣嘢幫補收購eBay，並附有他的eBay賬戶連結。

Ryan Cohen的eBay賬戶「ryan_5050」，顯示正出售36件物品。當中大部分為GameStop或遊戲產品收藏。其中GameStop商店招牌，目前出價逾1.1萬美元。另外GameStop棒球帽、咖啡杯、數款復古遊戲機及棒球卡，出價均逾四位數字。按目前出價計算，Ryan Cohen出售的物品總價已逾8.7萬美元。

Ryan Cohen在eBay發售的物品，均附贈他向eBay提交的收購提案簽名副本，以答謝買家對收購的支持。

Michael Burry睇淡收購交易 清倉GameStop

GameStop提出的天價收購，以每股現金加股票計算，收購價每股達125美元。Ryan Cohen稱擬將eBay打造成數千億美元企業，成為亞馬遜真正對手。

GameStop透露目前持有約5%的eBay股份，並獲得約200億美元債務融資以支持收購，現時GameStop現金儲備約90億美元。

知名對沖基金經理、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry，他曾支持Ryan Cohen推動GameStop轉型，並於今年1月透露持有GameStop股份。不過他對GameStop收購eBay建議感到憂慮，直言收購價過高，即使透過削減成本整合業務，亦無法讓這宗天價收購產生合理回報。

Michael Burry質疑Ryan Cohen指今次收購，是令GameStop「即時成為巴郡」的說法。Ryan Cohen曾宣稱要複製巴郡模式，逐步帶領GameStop成為多元控股集團，收購eBay將是關鍵一步。