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Anthropic與SpaceX簽協議 助提高Claude算力上限 另馬斯克宣佈xAI改名「SpaceXAI」

商業創科
更新時間：10:05 2026-05-07 HKT
發佈時間：10:05 2026-05-07 HKT

Anthropic與馬斯克旗下SpaceX簽署了一項協議，計畫從SpaceX位於孟菲斯的大型數據中心Colossus 1獲取超過300兆瓦的算力。Anthropic表示，此次合作將大幅提升其算力，並使其能夠提高AI產品Claude的算力上限。惟交易條款未予披露。另一方面，馬斯克周三表示xAI將「解散」，不再作為獨立公司來營運，今後將只剩下「SpaceXAI」，定位為SpaceX的AI產品業務。

Anthropic爭取更多算力資源

是次交易宣布後的一次會議上，Anthropic行政總裁Dario Amodei表示，該公司在今年首季年化收入和使用量增加80倍後，正盡快爭取更多的算力資源。

報道又提到，馬斯克是Anthropic競爭對手OpenAI的激烈批評者，他表示上周與Anthropic高級職員進行了交流，並確認「Claude對人類有益」後，決定將Colossus 1租給該公司。

不過，Anthropic仍然是xAI的競爭對手。xAI創始成員之一Ross Nordeen周三就表示，將加入Anthropic計算團隊，亦是xAI最後一位離開的共同創辦人。在xAI期間，他專注於算力方面工作。
 

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