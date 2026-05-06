香港每分鐘因騙案損失1.5萬元 金管局帶「嗱喳蕉」上立法會宣傳防騙
更新時間：21:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-05-06 HKT
金管局副總裁阮國恒聯同銀行業界代表，今日（6日）到立法會，向議員介紹近期推出的「智安存」功能，並宣傳防騙訊息。
銀行界向議員講解「智安存」
多間銀行在場展示「智安存」的操作及開通流程，為議員在社區推廣做準備。金管局亦特意帶上防騙角色「嗱喳蕉」，提提議員要小心中「蕉」。
每200名港人 有多於一人被騙
數據顯示，2025年詐騙案合共43,212宗，損失金額高達81億元。有關數據即平均每200人，就有多於1人被騙；而每12分鐘便有1宗騙案，每日市民蒙受2000萬元損失、每分鐘蒙受超過1.5萬元損失。
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