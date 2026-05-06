香港每分鐘因騙案損失1.5萬元 金管局帶「嗱喳蕉」上立法會宣傳防騙

金管局副總裁阮國恒聯同銀行業界代表，今日（6日）到立法會，向議員介紹近期推出的「智安存」功能，並宣傳防騙訊息。

銀行界向議員講解「智安存」

多間銀行在場展示「智安存」的操作及開通流程，為議員在社區推廣做準備。金管局亦特意帶上防騙角色「嗱喳蕉」，提提議員要小心中「蕉」。

金管局副總裁阮國恒（右）帶「嗱喳蕉」到立法會宣傳防騙。

每200名港人 有多於一人被騙

數據顯示，2025年詐騙案合共43,212宗，損失金額高達81億元。有關數據即平均每200人，就有多於1人被騙；而每12分鐘便有1宗騙案，每日市民蒙受2000萬元損失、每分鐘蒙受超過1.5萬元損失。

相關新聞：

金管局AI防騙音樂短片上線 宣傳手法獲國際「年度傳訊大獎」

金管局AI功夫MV宣傳防騙 副總裁阮國恒獻唱 「親身上陣」對決騙徒