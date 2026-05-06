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Visa夥中銀完成AI代理執行信用卡支付 成功選購紀念品及安排交通

商業創科
更新時間：17:03 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:03 2026-05-06 HKT

全球電子支付公司Visa今日（6日）宣布，與中銀香港順利完成由AI代理（AI Agent）執行的信用卡支付，以推動代理式商務（Agentic Commerce），助力香港支付生態系統迎接AI驅動交易新時代。

公司指出，此次應用場景展示了AI代理如何根據持卡人指示，透過Visa全球支付網絡使用中銀Visa信用卡於香港商戶進行實際交易。同時，在確保發卡機構管制權、持卡人授權及嚴謹的身份驗證機制下，推動商業自動化發展，並與現有的安全及管治標準一致。

AI驅動網上零售流量飆4700%

在交易展示過程中，AI代理按持卡人指示處理出差需求，包括為朋友選購本地紀念品，並安排前往香港國際機場的交通；其中AI代理提供了合適選項，並使用中銀Visa卡完成了選定的購買，於每一個步驟都獲得了清晰授權及完成身份驗證。

該應用場景展示了AI如何簡化日常購物及出行決策，將科技創新轉化為實際效益，同時延續消費者一向對Visa所期望的信任與保障。

公司又提到，AI驅動商務正迅速由概念邁向現實。過去一年，AI驅動的網上零售流量按年飆升4700%，而曾在購物期間使用AI的消費者中，有85%認為該技術改善了購物體驗，反映愈來愈來消消費者意意在購物過程中尋找AI協助。
 

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