迪士尼D23明年移師新加坡 全球粉絲活動首次拓至亞太市場

迪士尼宣布，其全球支持者活動「D23亞洲迪士尼粉絲大會」將於2027年落戶新加坡，是其全球粉絲活動戰略首次拓展至亞太市場。是次盛事獲新加坡政府支持。

數天活動 展示影視及體驗內容

迪士尼指，繼早前舉辦「D23巴西」後，將於明年舉辦「D23亞洲」，乃舉辦數天的粉絲體驗活動，將全面展示迪士尼旗下包括影視、體驗等各領域的創意成果，涵蓋迪士尼、彼思（Pixar）、漫威（Marvel）及星球大戰（Star Wars）等經典與創新內容。有關票務詳情及具體議程，將待官方後續正式公佈。

華特迪士尼公司：回應亞太粉絲支持

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）行銷長暨品牌長Asad Ayaz表示，將D23帶到新加坡，既是為了回應亞太地區粉絲的熱情支持，同時展現了該集團致力於拉近與粉絲連結的目標。

華特迪士尼公司亞太區整合行銷暨亞太原創策略執行副總裁蔡志行補充，迪士尼在亞太地區擁有龐大且持續成長的粉絲群，將D23帶到新加坡，為多元地區的觀眾帶來粉絲體驗。