本地老牌鋼鐵商引機械化削成本 遙控燒焊如打機 最細員工20出頭 「不變就被淘汰」

當建築業面對低價競爭、工人老化及市道低迷三重夾擊，一家逾70年的老牌鋼材貿易商——和利鋼鐵卻成功逆勢突圍，由純買賣業務走向「一站式工程服務」，其中焊接工序已接近100%機械化，以助降低成本約三成，並將工人平均年齡由業界普遍逾50歲大幅降至30多歲，最年輕的燒焊工人更是20出頭。公司行政總裁黎鍔威接受《星島頭條》專訪時直言，「舒適區已經沒有了，不變就會被淘汰」。

和利鋼鐵有限公司行政總裁黎鍔威接受《星島頭條》專訪時直言，「舒適區已經沒有了，不變就會被淘汰」。

轉型種子早於金融海嘯埋下

在2020年疫情之後，是和利鋼鐵最艱難的時期。黎鍔威解釋，「疫情時期各行各業都慘淡，開放之後很多行業以為黃金期回來，實際上慘淡時期才開始。」中國鋼材在疫情期間進步神速，加上通關後港人北上消費成風，「客人直接在內地購買鋼材，純買賣方面挑戰由2022年到現在是最大的，需求一直在減少」。

幸好，轉型種子早於2008年金融海嘯後埋下。黎鍔威憶述，當年鋼材價格腰斬，一位泰國工程師朋友毅然放棄鋼鐵買賣，轉做排水系統設計及安裝，「他說這個時候不要做鋼鐵賣家，最好是做鋼鐵用家，因為你一直在低價。」這番話令黎鍔威開始思考轉型方向，加上目睹澳門市場因內地貨物自由進入而重創，於是2015年左右決定急速轉型，開拓加工及創新業務。

然而，初期並不順利。他指出，「做創新是需要很多時間，當時政府說是支援，但實際很多部門都說『行之有效』。」直至近年政府真正推出措施鼓勵創新，公司才得以轉型。

引入遙控燒焊 獲年輕人歡迎

和利的核心創新之一，是自主研發的機械人燒焊服務。黎鍔威介紹，公司引入機械臂進行遙控燒焊，不單焊接效果更均勻，更能應對惡劣工地環境，「譬如去大澳，或者落雨時地盤變成泥灘，工人做得很辛苦，我們轉為透過平板電腦遙控操作」。

這項轉變徹底改變了行業的人才結構。以往燒焊工作「骯髒邋遢」，年輕人卻步，工人平均年齡高達五、六十歲。引入機械化後，和利的燒焊工人平均年齡降至30多歲，最年輕的僅20餘歲。他笑言，「有一個曾經做過保險經紀，也轉了來做燒焊，因為用iPad，像玩遊戲機，大家很有興趣。」

除了機械臂燒焊，和利亦引入自動鑽洞機械人，應用於商場、地鐵等大型工程的天花板施工。他坦言，傳統工人需抬頭托住鑽機，「下來滿面灰」；現時工人只需推住機械人周圍走，用iPad遙控鑽洞，機械人自動吸塵，「做完臉都不用洗，可以約女朋友逛街」。更重要的是，機械人會將施工紀錄上傳雲端，「有甚麼改動都能顯示出來」，大幅提升管理效率。

成本大降三成 「一兩年就歸本」

機械化初期投資不菲，但管理層普遍接受。黎鍔威透露，焊接工序機械化後成本降低約三成，「請一個熟練工人連MPF、勞保等，一年成本約40多萬元，一兩年就歸本。」他強調，機器「不用三點三、不用吃飯」，而且準確度高，「只要輸入資料準確就出得準」。

對於如何說服管理層，他認為由時勢造成，「以前在那個舒適區還是好賺的，大家就不用變。現在大家都知道，舒適區已經沒得舒適，不變就會被淘汰。」他透露，十幾年前轉型初期，部分中高層同事確實不接受，「但市場變化太快，舊的方式是不可行的。」

夥安樂攻模組建築 佈局大灣區

此外，和利的轉型不止於燒焊。公司2019年與安樂工程合作發展模組建築（MiC），將機電裝置在工廠預製成模組，再運往工地鑲嵌。「譬如地鐵裡面的冷氣管道，以前在地盤裡面做，現在在廠裡面一塊塊模組做好，送上去鑲埋就行。」黎鍔威指，這類工程已應用於啟德、東涌等項目，政府更規定未來公營房屋需採逾一半的模組建築，「將來會越來越多。」

公司早在十年前已於前海設立辦事處，現於深圳、惠州及東莞設有業務與倉儲。他表示，內地布局主要為方便客戶及節省物流時間和金錢，「香港十居其十的鋼鐵加工廠都已經建在大灣區，我們客人在那裡」不過他強調，香港粉嶺基地仍具戰略價值，「有些材料一定要在香港交，工地要補充，還有香港的測試和監察，這方面我們會繼續供應。」

粉嶺實驗室把關 嚴防「假證書」

談及品質控制，黎鍔威以近期大埔宏福苑火災事件為鑑，強調「源頭把關」的重要性。「採購是最緊要的，你是可靠的供應商，才會有穩定的需求。」和利在粉嶺自設測試中心，投入逾百萬元引入自動化設備製作「試力棒」，並按歐標及國標進行抗壓強度、屈服點及衝擊測試。「我們會抽查，如果那間廠不合格，我們自己都過不了關，一定不會跟他買。」

對於歐標與國標接軌，他認為國標本身「很準確」，與歐標分別不大，「最大的問題是市面上所謂的國標其實不是國標，證書是假的。」他提醒，選擇可靠供應商比糾結標準更重要。

展望未來，和利正研發防泥石流網、抗菌塗層鋼材等創新產品。他表示，這些新業務與傳統鋼材貿易的協同效應在於「都是與鋼材有直接關係」，例如燒焊、機電工程（MEP）等工程相關產品會優先發展。未來會將香港製造的品質標準逐步輸出至大灣區，「今天不允許，將來我們也會為三五年後奠定基礎」。

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