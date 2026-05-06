Meta傳推AI購物代理Hatch 目標6月底完成內部測試

Meta（美： META）正部署推出兩項人工智能（AI）產品，外媒The Information報道，該公司正訓練一款面向消費者的AI代理「Hatch」，目標在6月底完成內部測試。另外，Meta計劃將獨立的代理購物工具整合到Instagram，最快有望於今年第四季面世，以強化電商競爭力。

靈感源自OpenClaw

報道指，Meta正研發功能類似的消費級代理產品，而Hatch目前由Anthropic的Claude Opus 4.6和Claude Sonnet 4.6模型驅動，但正式推出後，將轉至Meta自研的最新AI模型「Muse Spark」。

Hatch靈感來自OpenAI旗下的OpenClaw，與傳統聊天機器人不同，該代理具備自主學習與跨平台操作能力，旨在減少人為干預的情況下，為全球數十億用戶執行複雜的日常任務。

為測試Hatch實際能力及提升其決策能力與精準度，Meta專門搭建了「沙盒」網絡環境，如Reddit、Yelp和Outlook等真實網站，讓代理在受控條件下進行訓練和內部測試，目標在今年6月底前完成。

IG購物工具迎戰TikTok

另據報道指，Meta計劃將一款獨立的AI購物代理整合至旗下的Instagram平台，目標今年第四季發布，核心功能包括用戶在瀏覽Reels短片或動態消息時，可透過AI獲取商品細節並直接在App內完成結帳，無需跳轉至外部網頁。

知情人士表示，TikTok Shop憑藉短影片與電商的深度整合，已在社交電商領域建立明顯優勢，而Meta此舉意在利用 Instagram的龐大用戶基礎，配合AI自動化購物體驗與之抗衡，以重新奪回市場份額。

報道亦引述市場分析人士指出，Hatch與Instagram購物助理的推進，反映Meta正加快推動AI商業化，並致力將其在AI領域的大規模資本投入，逐步轉化為實質商業回報。

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