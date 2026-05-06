傳DeepSeek獲國家大基金出手領投 首輪融資估值高達450億美元

內地AI科創DeepSeek據報正籌備首輪外部融資，而且中國國家集成電路產業投資基金（國家大基金）正洽商領投，預料該輪融資將令DeepSeek估值高達約450億美元（約3,510億港元）。不過，目前融資具體細節及參與陣容尚未最終敲定，而DeepSeek創辦人梁文鋒料將以個人名義參與本輪注資。

國家大基金一直支持晶片發展

綜合外媒報道，「國家大基金」一直為內地推動晶片產業發展、尋求替代美國技術的重要推手，若大基金最終落實入股，將凸顯中國對該公司的高度重視。事實上，DeepSeek在發布最新V4模型時，已公開強調其技術兼容由華為所研發的國產AI晶片。

除國家大基金外，報道指騰訊（700）及阿里巴巴（9988）目前亦正商討參與這輪融資。惟目前DeepSeek、國家大基金及騰訊均未有就相關傳聞置評。

DeepSeek積極拓展「代理AI」

報道指出，DeepSeek母企為量化私募機構「幻方量化」，由梁文鋒於2023年創立。該公司於2025年1月推出突破性的AI模型，在內地獲取國際尖端晶片及人才受限的情況下，仍能展現出媲美美國競爭對手的效能，震驚全球科技界。

報道進一步提到，隨着OpenClaw等技術冒起，帶動市場對毋須人類干預即可執行任務的軟件需求，DeepSeek目前亦正積極拓展「代理AI」領域。截至今年3月，公司已發布逾10個相關的職位空缺。為支持在新領域的擴張，該公司正積極籌集資金及建立合作夥伴關係，冀藉此獲取由阿里巴巴和騰訊等數據中心營運商所提供的龐大且昂貴的算力資源。