Mox Bank首季收支平衡 擬擴大產品組合及投資選項 IPO服務快上線

Mox Bank宣布，2026年首季達收支平衡，Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，無論是否計入去年從渣打接收的私人貸款組合影響，首季均已錄得收支平衡，並對此趨勢充滿信心，目標今年全年實現收支平衡。他透露，將重點擴大產品組合及投資選項，其中包括最新推出的Mox+。

未來投資聚焦AI領域

他指，計劃未來三年技術投資將達10億元，重點聚焦AI領域，將轉型為人工智能原生銀行，為每位員工配備個人化人工智能助理，提升服務質素及效率。

Mox業務總監鮑志毅（Jayant Bhatia）透露，新股（IPO）投資服務將於未來幾周內上線，該行將打造簡化版服務流程，清晰告知用戶資金佔用、配售結果、回款時間等信息，提升投資體驗，把握香港IPO市場復蘇機遇。

針對加密貨幣業務，鮑志毅指，早前推出的加密貨幣交易服務僅是區塊鏈布局的起點，目前暫未計劃與相關機構合作推出穩定幣，但將持續關注市場需求。

高端服務門檻僅60萬

關於Mox+，該行高端服務資產門檻為60萬元，低於一般傳統銀行。鮑志毅解釋，香港傳統銀行大多專注於富裕及高資產客戶，但Mox聚焦被市場忽略的客群，包括年輕專業人士、大眾富裕及新興富裕階層，料以60萬元作為起步門檻，可讓更多人體驗高端銀行服務應有的水平。

Mox又指出，去年已進一步強化Mox Invest的產品組合，使Mox Invest平台的交易量及資產管理規模分別增至去年的2.4倍及2.6倍；客戶中有超過10%已開設Mox Invest賬戶，反映新產品及服務帶動的財富方案需求強勁。

