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貝萊德稱全球算力需求龐大 料未來出現期貨市場交易

商業創科
更新時間：11:53 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:53 2026-05-06 HKT

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）周二在米爾肯研究院全球大會一場小組討論上表示，全球對算力需求龐大，交易員終有一天可以在算力期貨市場上進行交易。他直言，算力期貨將成為一種新的資產類別，並指美國目前缺乏足夠的算力、晶片和記憶體。

AI不存在泡沫 反面臨供應短缺

據彭博報道，芬克指人工智能（AI）領域並不存在泡沫，而且恰恰相反，「我們面臨的是供應短缺」，並指需求增長速度遠超任何人的預期。

在同一場小組討論中，博楓行政總裁Bruce Flatt亦表示，未來十年全球經濟將會重塑，並以數據中心、雲端運算和人工智能為基礎。

報道提到，貝萊德正透過與微軟、英偉達（Nvidia）及阿聯酋投資機構MGX等公司的合作，向數據中心和能源公司投資數百億美元。此外，由貝萊德旗下全球基礎設施合夥公司（GIP）主導的財團亦宣布將以約400億美元收購Aligned Data Centers ，同時GIP也與私募股權公司EQT聯手，以107億美元現金收購電力供應商AES公司。
 

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