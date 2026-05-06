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Anthropic推金融服務新AI代理 瞄準銀行及保險業等專業人士

商業創科
更新時間：10:46 2026-05-06 HKT
發佈時間：10:46 2026-05-06 HKT

據彭博報道，Anthropic推出了一系列新的AI代理，以處理更廣泛的金融服務任務，並爭取華爾街客戶的青睞。有關AI代理據稱可以撰寫會議簡報、審核財務報表，並可將將個案升級至合規審查，合共推出了10款新工具，目標用戶是銀行、保險、資產管理和金融科技業的專業人士。

「僅比編碼應用落後幾個月」

報道指出，Anthropic已確立了其在利潤豐厚的AI編碼工具市場的領先地位，正與OpenAI展開日益激烈的競爭，以試圖證明其技術能夠勝任其他產業（包括金融業）的各種重要任務。

Anthropic金融服務產品負責人Nicholas Lin表示，「金融領域為其他知識型工作提供了一個絕佳的藍圖」，又指AI在金融領域的應用「僅比其在編碼領域的應用落後幾個月」，而後者的應用已實現了巨大飛速發展。

整合金融服務業夥伴數據

為了展現該公司在矽谷以外日益增長的影響力，Anthropic行政總裁Dario Amodei周二在紐約一場活動上與摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）共同討論了人工智能，而且不少銀行業領袖也出席了此次活動。

在周二發布的新產品中，Anthropic表示，將使其Claude AI模型能夠更好地在Excel、PowerPoint和Outlook等第三方軟件中運行，並整合來自金融服務業合作夥伴（如Dun & Bradstreet和Moody's Corp.）的數據。

夥黑石等設合營加強推廣

Anthropic也透過與黑石、Hellman & Friedman和高盛成立新的合資企業，進一步深化其在金融業的聯繫。該合資企業將致力於將Anthropic的軟件推廣到更多企業。

消息公佈後，FactSet Research Systems（FSD）周三股價一度下跌逾9%，收市跌幅收窄至2.2%；Morningstar（MORN）股價亦曾跌近4%，收市跌0.7%；標普全球（SPGI）收市則跌0.2%。
 

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