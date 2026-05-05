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WeChat Pay HK五一交易筆數增78% 內地客赴韓交易多1.5倍

商業創科
更新時間：21:01 2026-05-05 HKT
發佈時間：21:01 2026-05-05 HKT

今年「五一」黃金周，內地入境旅遊和出境旅遊均保持強勁勢頭。據騰訊（700）旗下的微信公布的《五一數據報告》顯示，假期首三日（5月1-3日），香港居民使用WeChatPayHK的交易筆數同比增長78%；出境遊方面，中國遊客赴韓國和馬來西亞旅遊的交易量與去年同期相比分別增長了1.5倍和1.4倍。

奶茶超市盲盒成港人入境主要消費

港人入境消費意欲高漲。五一期內，香港居民使用WeChatPayHK的交易筆數同比增長78%，其中，瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬、名創優品、山姆會員店、永輝超市、泡泡瑪特等商戶表現亮眼，喝奶茶、逛超市、拆盲盒，體現出港人融合大灣區的精彩生活。

境外人士用微信支付大增58%

同時，境外人士使用微信支付「外卡內綁」交易筆數按年亦上漲58%，入境遊用戶日均使用小程序次數同比增長42%。其中，外卡遊客在廣州使用微信支付交易的筆數同比增長68%。微信指出，伴隨免簽政策的利好與廣交會的溢出效應，預計入境遊熱度還將持續攀升。

電商餐飲本地生活是入境旅客主要消費行業

從行業分布看，數據顯示入境遊客使用微信支付交易筆數排名前三的行業分別是電商、餐飲和本地生活綜合服務。微信指，便捷的支付體驗正在幫助境外遊客更順暢地融入本地生活，也讓商業、餐飲和服務行業更直接地享受到入境遊增長帶來的紅利。

韓國馬來西亞成內地客出境遊首選 演出賽事帶動消費

另外，距離較近、簽證便利的地區是內地遊客出境遊的首選，內地遊客在中國港澳、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡使用微信支付完成的交易筆數較多，其中在韓國和馬來西亞完成的交易筆數同比分別大漲1.5倍與1.4倍，新加坡地區小程序交易筆數同比增長超5倍。

微信報告還顯示，與過往「打卡式」旅遊不大相同，今年五一假期，內地遊客「為內容而出發」的趨勢愈發凸顯，演出賽事、地方美食、特色文化景觀等對城市消費的帶動效應顯著。期內，微信支付演出賽事行業交易筆數按月上漲1.53倍，用戶在視頻號發表「粵BA」（廣東省城市籃球聯賽）相關主題短視頻相比放假前三天上漲1.75倍，「蘇超」上漲1.03倍。

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