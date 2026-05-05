滙控指香港業務增長勢頭持續 商業房地產撥備降 「經濟前景非常樂觀」

滙豐控股（005）的香港業務首季錄得除稅前利潤25.89億美元（約201.94億港元），按年升4.7%。期內，收入增2.5%至40.24億美元，預期信貸損失減少34.2%至2.08億美元。集團財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，香港經濟前景非常樂觀，且見全球投資者，尤其美國，重新對香港感興趣，其香港業務首季良好的增長勢頭亦持續至4月。

期內，按固定匯率基準計，滙控香港業務的銀行業務淨利息收入29.05億美元，按年減少1.9%，主要原因是減息環境下存款收益率受壓，以及首季的1億美元一次性不利影響，抵銷存款結餘增長的影響。費用及其他收入為11.19億美元，上升17.4%，主要受財富管理業務收入增加所帶動，反映客⼾活動增加及投資資產結餘增長，帶動投資產品分銷表現強勁。

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住宅樓市價量好轉 寫字樓回穩

香港業務首季整體預期信貸損失減少，反映香港商業房地產行業的復甦情況較為良好。期內，香港商業房地產相關的信貸減值貸款為60億美元，低於去年全年的63億美元，撥備近乎零。郭珮瑛指出，首季香港商業房地產撥備非常少，主要由於住宅市場價量均有實質進展，零售物業也連續10個月有增長，今年迄今增長12%；中環寫字樓的交易量不俗，空置率正在下降，但新界和東九龍的空置率仍有壓力，所以尚未完全走出周期，惟已開始見到回穩。

營業支出增加8%至12.27億美元，乃由於持續投資於財富管理業務、分階段計算與表現掛鈎之應計酬勞，以及通脹效應所致。

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CFO郭珮瑛：美資重拾對香港興趣

她指，儘管全球不確定，惟整體上香港的經濟實力和增長前景非常樂觀，經濟師預測今明兩年香港GDP分別增長2.7%及2.8%。即使近期市場波動，但IPO活動依然活躍，南向通資金持續穩定流入，港元拆息又企穩於約2.5厘，更重要是看到全球投資者，尤其美國投資者，重新對香港感興趣，為香港經濟、滙控的香港財富管理等業務提供強大基礎。事實上，香港業務首季表現良好，並持續至4月。