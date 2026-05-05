K11 MUSEA五一黃金周旅客消費額增1.25倍 有豪客花近200萬

新世界（017）表示，今年五一黃金周期間，旗下零售地標K11 MUSEA在品牌升級計劃帶動下，成功提高訪客消費意慾並刺激銷售增長，據其統計，K11 MUSEA於五一黃金周首4日中，旅客消費額按年增1.25倍，當中最大額消費更近200萬元。各商戶類別中，國際奢侈品牌銷售繼續保持強勁，按年大增近2倍，鐘錶珠寶品牌亦按年上升近90％，而美妝、運動等一般零售類別及新進駐餐廳，亦錄得雙位數按年增長。

CEO黃少媚：品牌升級成功 吸高端客群

新世界行政總裁黃少媚表示，K11 MUSEA起動品牌升級計劃下，成功在五一黃金周期間，匯聚涵蓋旅客及市民的高端客群，刺激銷售增長，可見K11 MUSEA的發展方針及市場策略，一直對市民、旅客及各大品牌具強大吸引力。她稱，未來會持續透過品牌升級及合作，鞏固K11 MUSEA奢華零售、時尚品味及高端體驗的零售地標地位。

新店會員銷售增逾50％

新世界指，K11 MUSEA計劃今年內完成首階段的品牌升級計劃，當中不少國際奢侈品牌都在五一黃金周前夕紛紛完成遷址升級，包括Balenciaga的全港首間複式雙層專門店、Delvaux的全新旗艦店、Tory Burch的全港最大精品店等，有效刺激整體訪客的消費意慾。

該集團統計，K11 MUSEA於五一黃金周首4日中，代表高端消費層的黑卡會員消費按年增近一倍，當中最大額消費更近200萬元，大部分黃金周前夕新開業或重新開幕的店舖，於黃金周首4日均錄得超過50％的增幅。

多個零售類別按年雙位增幅

新世界續指，K11 MUSEA成為多個外國知名時尚品牌進軍大中華市場的海外首店，今次五一黃金周期間，多個零售類別均有按年雙位增幅，美妝類別增幅為23％，運動品牌類別更有近一倍增長。至於今年新進駐的餐廳於黃金周期間，生意按年增幅逾50％；另外場內親子樂園及戲院消費按年合共增長30％。

該集團表示，K11 MUSEA在今年上半年的新春黃金周及五一黃金周，都相繼續有亮眼表現，隨著首階段品牌升級計劃料於今年底完成，將有更多國際一線奢侈品牌進駐，集團相信K11的零售業務會持續穩定上揚。